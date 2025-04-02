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外媒：尹錫悅若復職 執政力將大減

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

南韓憲法法院四日將宣判總統尹錫悅彈劾案。若彈劾成立，他將成為繼朴槿惠後第二名因彈劾下台的南韓總統。但外媒指出，即使尹獲判復職，他的執政能力也將大不如前，南韓政治危機很可能有增無減。

紐約時報報導，尹錫悅去年十二月初宣布戒嚴，惹火數百萬南韓人。憲院若駁回尹錫悅彈劾案將使挺尹民眾振奮，但多數南韓人卻可能群情激憤。

「尹粉」指稱，對尹錫悅的彈劾案和內亂罪指控都是無中生有，要求讓他復職。但近期民調顯示，多數南韓人希望尹下台。法新社一日報導指出，數萬名挺尹、反尹民眾最近每周末都湧入首爾街頭。

有反尹民眾在著名景點景福宮周邊設帳，讓外籍觀光客一頭霧水。挺尹的五十三歲家具商人金順子則說，她已在憲院外紮營兩周，夜晚頂著寒意入睡，如廁就到附近星巴克，瘦了約十公斤；她很高興四日將宣判，但無法想像尹遭彈劾下台，「我為國家的奮鬥，不會在周五結束」。

過去南韓國會也曾提案彈劾盧武鉉、朴槿惠兩名總統；憲院二○○四年駁回盧案，二○一七年通過朴案。南韓高麗大學法律學者金賢貞向法新社稱，朴案事態沒有宣布戒嚴這麼重大，朴槿惠卻還是遭彈劾；尹案嚴重許多，「憲院很可能將一致同意彈劾」。

南韓 尹錫悅 朴槿惠

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