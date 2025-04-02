韓憲院：尹錫悅彈劾案周五宣判

南韓憲法法院一日聲明，將在四日上午十一時（台灣時間同日上午十時）宣判總統尹錫悅彈劾案並開放直播。若彈劾成立，尹錫悅將免職，六十天內改選總統。

南韓警方一日提前對憲院方圓一百公尺實施清空，要求拆示威帳篷並禁止民眾通行。

尹彈劾案審理過程比預期冗長，令外界猜測憲院八名法官可能嚴重分歧。憲院法官編制為九人，目前懸缺一人，至少需六人同意才能判尹錫悅免職，否則尹將立即復職。

南韓憲法法院四日將宣判總統尹錫悅彈劾案，可能引發挺尹民眾（圖）與反尹民眾衝突，警方巴士一日已提前停靠憲院周邊阻擋道路。（美聯社）

尹錫悅去年十二月三日發布緊急戒嚴引發政局混亂，同月十四日遭國會彈劾停職。彈劾案送交憲院後進行十一次開庭辯論，二月廿五日最終辯論結束後憲院也多次開會研討案情。四日宣判將是國會通過彈劾一一一天後、辯論終結卅八天後；韓國前鋒日報報導，這創下憲院一九八八年成立以來總統彈劾案審理時間最長紀錄。

南韓憲法法院四日將宣判總統尹錫悅彈劾案，可能引發挺尹民眾與反尹民眾（圖）衝突，警方巴士一日已提前停靠憲院周邊阻擋道路。（美聯社）

一個多月的等待加劇朝野政黨激烈對立，尹錫悅所屬的國民力量黨多數成員要求尹錫悅復職，在野黨則說尹若復職將嚴重打擊國家憲政秩序。

最大在野黨共同民主黨多名議員一日也舉行記者會，敦促代理總統職務的國務總理韓悳洙任命該黨推薦的憲院法官人選馬恩赫。共同民主黨已向韓悳洙發出最後通牒，若不任命馬恩赫，將再度彈劾韓悳洙。

預計四日憲院附近將有示威人群聚集。韓聯社報導，南韓警方已提前對憲院周邊實施清空措施，通知挺尹團體「國民辯護人團」等人，當地一日下午一時起將拆除其在憲院正門附近搭設的帳篷。警方也對憲院附近路段採取交通管制，部署警察機動隊保持高度戒備。

憲院附近地鐵安國站部分出口一日中午也關閉，四日該站將全天封閉。憲院周邊三處古宮等公共文化設施四日將臨時閉館，包括景福宮、昌德宮、德壽宮三處宮殿，是否延長休館將視情況而定。

若憲院駁回尹彈劾案，他將做完二○二七年五月為止的任期；若尹被判免職，六月三日前將提前改選總統，共同民主黨黨魁李在明被視為最有勝算候選人。

首爾高等法院三月廿六日才推翻李在明涉嫌違反選舉法的一審有罪判決，改判無罪。這將為他競選總統鋪路，除非大選前李因檢方上訴再遭定罪，屆時他將喪失國會議員資格且不得參選。

首爾梨花女子大學教授李雷夫說，許多南韓人認為，這項判決似乎是在「解讀政治風向」，司法機關正試圖讓南韓政治危機透過選舉而非法院解決。

尹錫悅在另一起刑事案件因宣布戒嚴被控領導內亂，若定罪可能面臨死刑或無期徒刑，但南韓一九九七年以來就未曾執行死刑。