開齋節期間空襲黎巴嫩…以色列擴大地面攻擊發疏散令 聯合國：引發恐慌

自與真主黨的停火協議生效以來，以色列空軍第二次襲擊了黎巴嫩首都貝魯特郊區。以軍方稱夜間襲擊的目標是親伊朗的真主黨民兵恐怖分子。據未經證實的阿拉伯語報導稱，一棟居民樓遭到襲擊。據黎巴嫩衛生部稱，共有3人死亡。

與此同時，以色列軍方繼續在加薩地帶對與真主黨民兵結盟的哈瑪斯采取行動。

這是自去年11月以色列與真主黨停火協議生效以來，貝魯特郊區達希賈（Dahija）遭受的第二次空襲。該地區是真主黨民兵的據點。以軍稱，此次襲擊的目——一名真主黨成員為哈瑪斯即將對以色列平民發動的一起襲擊策劃予以了支持。以軍稱，該男子構成了直接威脅並已被「消滅」。

黎巴嫩總統奧恩和總理薩拉姆強烈譴責這次襲擊。真主黨議員指責以色列屢次違反停火協議，等於是宣布中止停火。

據報導，數天前，以色列空軍襲擊了達希賈的一個真主黨民兵無人機倉庫。在此之前，以軍報告稱有火箭彈從黎巴嫩發射。

以色列總理內唐亞胡辦公室發布聲明，稱將大力執行停火。聲明同時表示：「如果以色列國受到威脅，我們將對黎巴嫩的任何地方予以攻擊。」

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，伊朗支持的真主黨在為期一年多的時間裡，向以色列發射火箭彈，以支持加薩地帶的哈瑪斯。以色列則以空襲和地面進攻予以回擊。

聯合國援助機構：以軍疏散令引發恐慌

與此同時，以色列軍隊正在擴大對加薩地帶南部拉法的地面攻擊。由於即將進行「密集行動」，該市大部分地區的居民被要求於周一撤離。據聯合國巴勒斯坦救濟機構稱，此舉引發了恐慌。近東救濟工程處（UNRWA）負責人拉扎裡尼（Philippe Lazzarini）在 X平台批評說：「這導致開齋節第一天出現恐慌、恐懼和不確定性，而這一天本應是和家人親人團聚的日子。」

以色列軍隊撤離的呼籲是在開齋節期間發出的。開齋節是穆斯林的節日，標志著齋月的結束。拉扎裡尼稱，超過14萬人受到以色列軍方撤離命令的影響。

以軍以阿拉伯語發表的疏散令稱，拉法地區和周邊城鎮的居民應立即前往馬瓦西（ Al-Mawasi）。受影響地區將再次展開「密集行動」，以打擊恐怖組織。

西南部馬瓦西周邊地區在戰爭期間被指定為人道主義區。然而，據德新社報道，以色列軍隊過去也曾多次襲擊那裡，軍方消息稱，襲擊目標包括伊斯蘭組織哈瑪斯的設施。

「人們應該去哪裡？」近東救濟工程處負責人拉扎裡尼批評道。沿海地區「像籠子一樣被封鎖」，並遭受「四面八方的轟炸」。1月19日停火協議生效後，加薩大量流離失所者返回家園。

3月中旬，由於雙方未能就延長停火達成一致，以色列再次對加薩發動大規模襲擊。此後，以色列軍隊也開始在拉法對哈瑪斯開展地面行動。以色列軍方稱，新一輪地面攻勢的目的還在於在邊界建立緩沖區。

關於新停火的談判

以色列和哈瑪斯目前正在通過間接會談協商新的停火協議。但對於到底有多少以色列人質將被釋放仍存在爭議。

以色列總理內唐亞胡周日宣布，將進一步加大對加薩極端伊斯蘭分子的攻擊力度；只有軍事和外交壓力相結合才能挽救人質。人質親屬則曾多次警告，戰爭重啟會危及人質的生命。

據以色列方面透露，目前加薩地帶仍關押著24名以色列人質，此外還有35名遇害人質的遺體。

2023年10月7日，恐怖組織哈瑪斯等對以色列南部發動襲擊，屠殺約1200人，250多人被劫持為人質。

據哈瑪斯控制的加薩地帶衛生部門稱，戰爭造成5萬多人死亡。該信息無法被獨立核實。

（德新社）

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