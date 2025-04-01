台灣若遭侵略 菲律賓參謀總長：菲國難置身事外

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。他還示警，中國正試圖滲透菲國軍隊和其他機構。

法新社報導，布勞納發表上述評論之際，中國軍方今天展開對台大規模軍事演習。

布勞納訓示駐守在呂宋島北部的部隊：「開始規劃行動以因應台灣可能遭到入侵。」

他說：「因為台灣一旦有事，菲律賓無可避免將被捲入其中。」他並未明確指出可能的入侵者。

「身為菲律賓武裝部隊成員，我們應具備一種正確的思維，那就是我們已經處於戰爭狀態。」

他指出，菲國軍方的職責之一是「營救」約25萬名在台灣工作的菲律賓人。他並未說明軍方將如何執行這項任務。

布勞納還表示，菲律賓將與美國盟友在菲國北部舉行大規模聯合軍事演習，預定21日展開。

他指出：「這些地區是我們認為可能會遭到攻擊的地方；我不想危言聳聽，但我們必須有所準備。」

菲美簽有共同防禦條約。最近幾個月，菲律賓船隻在南海爭議水域與中國船艦發生多次對峙。

北京聲稱幾乎整個南海都是其領土，然而國際仲裁裁決其主張毫無法律依據。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週訪問馬尼拉時表示，「朋友必須肩並肩嚇阻衝突」，「確保南海航行自由」。

布勞納指出，預定21日登場的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中，美菲部隊將進行一次「全面實戰測試」，「檢驗過去幾年來所制定的所有計畫、戰略原則與作戰程序」。

他強調：「做好萬全準備，至關重要。」

此外，布勞納並指控，「共產中國已經在我們國家展開統戰工作」。

「他們已經滲透到我們的機構、學校、企業、宗教團體，甚至我們軍隊的內部。」不過，他並未透露具體細節。

他還表示，菲律賓正遭受「網路戰、資訊戰、認知戰和政治作戰」的威脅。

對於這些指控，中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

菲律賓最近幾週逮捕多名中國嫌疑犯，他們被控對菲國軍事基地、海軍軍艦以及海岸防衛隊船隻進行監視。