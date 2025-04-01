快訊

對等關稅在即道瓊跌逾300點！法興砍大盤目標 警告「AI溢價」消失

台灣若遭侵略 菲律賓參謀總長：菲國難置身事外

中央社／ 馬尼拉1日綜合外電報導
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。 路透
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。 路透

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。他還示警，中國正試圖滲透菲國軍隊和其他機構。

法新社報導，布勞納發表上述評論之際，中國軍方今天展開對台大規模軍事演習。

布勞納訓示駐守在呂宋島北部的部隊：「開始規劃行動以因應台灣可能遭到入侵。」

他說：「因為台灣一旦有事，菲律賓無可避免將被捲入其中。」他並未明確指出可能的入侵者。

「身為菲律賓武裝部隊成員，我們應具備一種正確的思維，那就是我們已經處於戰爭狀態。」

他指出，菲國軍方的職責之一是「營救」約25萬名在台灣工作的菲律賓人。他並未說明軍方將如何執行這項任務。

布勞納還表示，菲律賓將與美國盟友在菲國北部舉行大規模聯合軍事演習，預定21日展開。

他指出：「這些地區是我們認為可能會遭到攻擊的地方；我不想危言聳聽，但我們必須有所準備。」

菲美簽有共同防禦條約。最近幾個月，菲律賓船隻在南海爭議水域與中國船艦發生多次對峙。

北京聲稱幾乎整個南海都是其領土，然而國際仲裁裁決其主張毫無法律依據。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週訪問馬尼拉時表示，「朋友必須肩並肩嚇阻衝突」，「確保南海航行自由」。

布勞納指出，預定21日登場的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中，美菲部隊將進行一次「全面實戰測試」，「檢驗過去幾年來所制定的所有計畫、戰略原則與作戰程序」。

他強調：「做好萬全準備，至關重要。」

此外，布勞納並指控，「共產中國已經在我們國家展開統戰工作」。

「他們已經滲透到我們的機構、學校、企業、宗教團體，甚至我們軍隊的內部。」不過，他並未透露具體細節。

他還表示，菲律賓正遭受「網路戰、資訊戰、認知戰和政治作戰」的威脅。

對於這些指控，中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

菲律賓最近幾週逮捕多名中國嫌疑犯，他們被控對菲國軍事基地、海軍軍艦以及海岸防衛隊船隻進行監視。

南海 菲律賓

延伸閱讀

邁阿密女網／菲律賓19歲小將止步4強 夢幻之旅告終

赫塞斯首訪菲律賓 曝美菲特種部隊將在「離台142公里」島嶼演習

「被萌翻了」的英文怎麼說？菲律賓詞彙「Gigil」登上牛津英語詞典

邁阿密女網／大爆冷！菲律賓19歲小將拍下世界第2闖4強寫新猷

相關新聞

歐盟指中國在台周邊軍演加劇緊張 呼籲各方克制

法新社1日報導，歐盟當天指控中國大陸藉由在台灣周邊舉行軍演增加台海緊張，並呼籲各方克制。

開齋節期間空襲黎巴嫩…以色列擴大地面攻擊發疏散令 聯合國：引發恐慌

自與真主黨的停火協議生效以來，以色列空軍第二次襲擊了黎巴嫩首都貝魯特郊區。以軍方稱夜間襲擊的目標是親伊朗的真主黨民兵恐怖分子…

以色列空襲貝魯特釀4死 含黎巴嫩真主黨要員

黎巴嫩安全消息人士說，以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，造成黎巴嫩武裝組織真主黨1名要員在內共4人死亡，進一步考驗以色列...

台灣若遭侵略 菲律賓參謀總長：菲國難置身事外

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天表示，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入...

馬來西亞天然氣管線爆炸！波及49民宅63人送醫 數公里外有感大火熱浪

馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪，目前有82人獲救，具體受損情...

北韓大秀AI無人機 南韓：駐韓美軍捍衛和平角色不變

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩視察具備人工智慧（AI）技術的自殺無人機測試，並表示無人控制和A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。