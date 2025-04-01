芬蘭擬退出禁止地雷公約 2029前軍費增至GDP3%

北大西洋公約組織（NATO）成員國芬蘭的總理歐爾波今天宣布，芬蘭計劃退出禁止殺傷人員地雷的「渥太華公約」，並於未來幾年提高整體國防開支。

路透社報導，芬蘭退出1997年簽署的渥太華公約（Ottawa Convention）後，可能會再次開始儲備地雷以備不時之需。芬蘭是北約成員國中與俄羅斯接壤邊境最長的國家，約為1300公里。

歐爾波（Petteri Orpo）表示，芬蘭目前並未面臨立即軍事威脅，但俄羅斯對全歐洲構成長期威脅。

他指出：「退出渥太華公約，我們將有望以更靈活的方式為安全環境的變化做準備。」

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海國家及波蘭上月也宣布，由於面對鄰國俄羅斯的軍事威脅，它們將退出渥太華公約。

美國總統川普（Donald Trump）加倍努力試圖終結俄烏戰爭之際，波蘭和波羅的海國家日益擔憂俄羅斯恐重整軍備，並將矛頭轉向它們。

歐爾波在記者會談到，芬蘭將在2029年前把國防支出提高到至少占國內生產毛額（GDP）3%，屆時開支將增加約30億歐元。

另一方面，俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）對修復俄國與芬蘭關係持開放態度。克宮指控赫爾辛基當局加入北約後，使俄芬兩國關係「趨近為零」。

芬蘭在2023年加入北約，莫斯科當局當時稱此舉是危險的歷史錯誤。