快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

馬來西亞天然氣管線爆炸 波及49民宅63人送醫 數公里外有感大火熱浪

中央社／ 吉隆坡1日專電
馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪。 歐新社
馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪。 歐新社

馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪，目前有82人獲救，具體受損情況仍待確認，警消封鎖道路，持續救援。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示，祈求救災工作一切順利。他並要求州政府及相關機構提供適當的援助給災民。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、東方日報報導，警消人員上午8時23分左右獲報，隨即展開救援。目前已成功緊急疏散112名居民，63人送醫治療。

雪蘭莪州州務大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）透過社群媒體平台發文，說明已開設臨時疏散中心，安頓受到天然氣管線爆炸影響的災民，消防局指示撤離周邊居民，警方封鎖附近道路。

大馬州議員說，這起火災造成周邊住宅嚴重毀損，救援工作仍持續進行。

警方說，有49間民宅受到大火波及。

大馬媒體報導，目前加油站本身安全無虞，爆炸引發的大火仍持續燃燒，雖已經關閉管線，仍需等待外洩的天然氣燃燒殆盡。

國油天然氣公司證實，由於天然氣輸送管線外洩引發大火，已暫時關閉鄰近事故地點的3個加油站，目前正與州政府合作儘快撲滅火勢，並調查事故發生原因。

當地居民指出，天然氣管線爆炸，不少人剛開始以為只是鞭炮聲，但後來電力中斷，爆炸大火引發的熱浪連數公里外都能感受到，空氣中瀰漫著濃厚的焦臭味。也有民眾說，好像有看到蘑菇雲，爆炸產生的晃動好像地震般可怕。

爆炸 馬來西亞

延伸閱讀

影／大馬天然氣管道爆炸釀33傷！蘑菇雲炸向天空畫面曝 附近住宅淪煉獄

相關新聞

影／大馬天然氣管道爆炸釀33傷！蘑菇雲炸向天空畫面曝 附近住宅淪煉獄

路透報導，馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成33人受傷，更波及附近多棟房屋造成民眾受困...

馬來西亞天然氣管線爆炸 波及49民宅63人送醫 數公里外有感大火熱浪

馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪，目前有82人獲救，具體受損情...

北韓大秀AI無人機 南韓：駐韓美軍捍衛和平角色不變

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩視察具備人工智慧（AI）技術的自殺無人機測試，並表示無人控制和A...

以色列再轟加薩…10天逾300童亡 聯國：世界不能旁觀

聯合國兒童基金會（UNICEF）3月31日表示，以色列重啟對加薩（Gaza）的攻擊，據報已經在過去10天導致至少322名...

芬蘭總統拔頭籌 在邁阿密打高球促成川普罕見批普亭

歐洲領導人們數月以來急尋機會當面說服川普改變對俄烏及歐美關係的看法，結果出乎意料由芬蘭總統史塔布（Alexander S...

民調原看好雷朋出線 法官判「政治死刑」斷送總統大夢

法國極右派領導人雷朋(Marine Le Pen)31日因貪汙被判有罪，禁止參加下屆總統大選，斷送雷朋的總統大夢，也等同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。