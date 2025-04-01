19名委內瑞拉棒球選手歐洲比賽 飛西班牙申請庇護
西班牙警方今天告訴法新社說，19名委內瑞拉青年棒球選手在歐洲比賽期間飛到西班牙馬德里，再轉至巴塞隆納（Barcelona）向當局申請庇護。
根據「國家報」（El Pais）報導，這19人當中包括兩名未滿18歲的選手。
西班牙警方發言人告訴法新社，這些球員是「搭機來到馬德里（Madrid），再從馬德里來到巴塞隆納，他們自己到警察局申請庇護」。
發言人又說，這些球員的申請案訂於3日審查。
西班牙收到委內瑞拉人申請的庇護案，最近數量有所增加；去年西班牙受理申請案總件數中，有63.5%來自委內瑞拉人的申請。
根據聯合國統計，擁有豐富石油蘊藏的委內瑞拉自2014年經濟崩潰後，至今約有800萬名委內瑞拉人逃離母國。
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