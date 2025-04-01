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尹錫悅彈劾案4月4日宣判 審理冗長引外界猜測

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓憲法法院將在4月4日上午對備受矚目的總統尹錫悅彈劾案宣判，本案審理過程比預期更為冗長，引發外界猜測，認為大法官內部可能存在嚴重分歧。

尹錫悅（Yoon Suk Yeol）去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，同年12月14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院為此進行11次開庭辯論，以決定是否要正式解除尹錫悅職務。

綜合法新社和路透社報導，憲法法院今天發布聲明表示：「憲法法院將於2025年4月4日對總統彈劾案做出判決。」法院表示將在當天上午11時（台灣時間上午10時）宣判，屆時將開放直播。

目前遭停職的尹錫悅曾表示，他從未打算徹底實施緊急軍事統治，而是希望對在野共同民主黨（Democratic Party of Korea）濫用國會多數的行為發出警告，認為這可能會毀滅國家。

在憲法法院2月25日結辯前，尹錫悅在最後陳述中表示，他決定宣布戒嚴是要籲請人民對抗「反國家勢力」、親北韓分子和反對派僵局。

在彈劾案最後陳述中，代表國會的律師尋求將尹錫悅免職，並將他與獨裁者相提並論。

憲法法院審理本案的時間比預期來得長，外界因此出現各種猜測，一些人認為大法官內部存在嚴重分歧。

憲法法院目前有8位大法官、1席懸缺，根據南韓憲法，須有至少6位大法官同意才能判決將尹錫悅解職。

超過一個月的等待判決時間，加劇了執政黨與在野黨之間的激烈對立。執政黨國民力量黨（People PowerParty）多數成員要求恢復尹錫悅職務；在野黨則表示，尹錫悅若復職，將嚴重打擊國家憲政秩序。

尹錫悅在另一起刑事案件中因宣布戒嚴被控領導叛亂，一旦罪名成立可能面臨死刑或無期徒刑。不過南韓自1997年以來未曾執行過死刑。

若憲法法院決定正式解除尹錫悅總統職務，南韓將在60天內舉行大選，目前最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（Lee Jae-myung）被視為最具勝算的候選人。

上訴法院上週推翻對李在明違反選舉法的判決，這可能為他競選總統鋪路。

然而如果這項判決在總統大選前遭到上訴恢復定罪，李在明將失去國會議員資格且5年內不得參選，包括下屆總統選舉。

首爾梨花女子大學（Ewha University）教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，對許多南韓人而言，這項對李在明的判決似乎是在「解讀政治風向」。

李雷夫說：「這顯示出司法機關正試圖解除過去3年的法律戰，讓南韓的政治危機透過選舉，而非法院來解決。」

南韓 尹錫悅 彈劾案 憲法

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