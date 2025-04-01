快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

影／大馬天然氣管道爆炸釀33傷！蘑菇雲炸向天空畫面曝 附近住宅淪煉獄

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成33人受傷。路透
馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成33人受傷。路透

路透報導，馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成33人受傷，更波及附近多棟房屋造成民眾受困，當局目前積極撲火中。根據目擊者拍攝影片，現場炸出巨大蕈狀雲，熊熊火焰直沖天際，高度幾乎與附近公寓大樓相當，令人怵目驚心。

根據BNO NEWS，當局在上午8時23分接獲通報，位於白蒲大道（LDP）通往布特拉高原（Putra Heights）方向的一座加油站附近發生大爆炸；初步研判是天然氣管道洩露釀禍，當局已經派員勘查。

從社群媒體流傳影片，可見巨大火球與濃濃黑煙直竄天際，火舌似乎高達數百英尺，幾乎比附近建築還高。橘紅色烈焰從看似人口稠密的市區噴發，周邊則是一排排住宅和高樓大廈，場面相當嚇人。

當局證實，火災現場附近500公尺範圍的多棟房屋遭烈焰吞噬，最靠近火源的4排房屋受損最嚴重，屋頂坍塌、濃煙四溢，大批住戶來不及搶救家中財物就驚恐逃離。

馬來西亞華文報刊中國報描述，火勢肆虐之處滿目瘡痍，宛如災難片中的世界末日景象，住宅淪為煉獄。

其中一名住戶在家中拍攝時，畫面中可見屋外已被紅色火光與黑煙包圍，幾乎看不見四周與天空，背景還不斷發出轟隆巨響；庭院裡滿是碎石與瓦礫，晾曬的衣物也被燒焦，屋外樹木燒成焦黑的枯枝，彷彿身處一場森林大火。

根據中國報，目擊者形容，爆炸發生當下先是傳出一聲巨響，接著房屋像地震一樣劇烈晃動，「就連門窗都在抖」。

當地居民Vivian在睡夢中驚醒，睜眼就見到烈焰衝天，空氣瀰漫刺鼻焦味，驚慌之下立刻帶著小侄女逃生。由於火災導致周圍氣溫驟升，她甚至不敢開車，只能徒步撤離。

天然氣 爆炸 馬來西亞

延伸閱讀

陶瓷公會：工業用天然氣再漲下去 恐掀傳產業倒閉潮

習近平本月訪東南亞三國 降低美外交政策衝擊

中油4月起工業用天然氣漲3% 民生及電業凍漲

留學大馬才9天 中20歲女遇詐怕連累家人 從39樓跳下

相關新聞

影／大馬天然氣管道爆炸釀33傷！蘑菇雲炸向天空畫面曝 附近住宅淪煉獄

路透報導，馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成33人受傷，更波及附近多棟房屋造成民眾受困...

【重磅快評】解開核廢料的死結有希望了

新聞媒體這陣子充斥核電科技突破，過去的反核大國如今宣布重返核電的消息；更讓人震驚的是日本核電科學界傳出核廢料的死結有解的...

川普威脅不達成核協議將轟炸 伊朗：若遭攻擊只能尋求核武、別無選擇

美國總統川普威脅伊朗，若不與華府達成核協議將進行轟炸。伊朗最高領袖顧問拉里賈尼今天警告，如果伊朗遭美國或其盟友攻擊，將尋...

日本名古屋鬧區轎車暴衝開上人行道 7行人受傷含1嬰兒

日本名古屋市中區的鬧區今天下午有1輛轎車暴衝並開上人行道，初步了解撞傷7名行人，其中包含1名嬰兒，傷者的詳細傷勢目前仍不...

疑未經許可持有998隻陸寄居蟹 2台男在日本被捕

兩名台灣男子疑似未經許可持有998隻被日本列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹，昨天被日本沖繩縣宮古島警察署依涉嫌違反「文化...

拒讓外國人入西藏 美對中國官員祭額外簽證限制

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已對主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施了額外的簽證限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。