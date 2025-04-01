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日本名古屋鬧區轎車暴衝開上人行道 7行人受傷含1嬰兒

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本名古屋街景。圖／Ingimage
日本名古屋街景。圖／Ingimage

日本名古屋市中區的鬧區今天下午有1輛轎車暴衝並開上人行道，初步了解撞傷7名行人，其中包含1名嬰兒，傷者的詳細傷勢目前仍不明，但均已送醫治療。

共同社報導，名古屋市消防局表示，這起事故的傷者包含2名男性、5名女性，他們在仍有意識的狀態下被送往醫院。

東海電視台報導，今天下午1時相繼有人通報消防單位，表示名古屋市中區榮3地區「有車輛暴衝，多人倒地」。

警方等單位說明，肇事的是1名70多歲女性駕駛，因不明原因開上人行道。事發現場位在平日人潮洶湧的鬧區，警方正在了解女性駕駛的說法等，以釐清事故原因。

日本放送協會（NHK）報導，NHK的直升機下午1時30分左右，從事發現場上空拍攝到肇事轎車停在交叉路口的斑馬線附近，且車輛後半部卡在人行道的路樁上。此外，這輛事故車的車頭嚴重受損，警消正在現場因應。

人行道 名古屋

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