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疑未經許可持有998隻陸寄居蟹 2台男在日本被捕

中央社／ 東京1日綜合外電報導
寄居蟹示意圖。圖／Ingimage
寄居蟹示意圖。圖／Ingimage

兩名台灣男子疑似未經許可持有998隻被日本列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹，昨天被日本沖繩縣宮古島警察署依涉嫌違反「文化財保護法」逮捕。

共同社報導，林姓犯嫌與黃姓犯嫌均為29歲，自稱是平面設計師。兩人昨天上午在沒持有日本政府文化廳（相當於文化部）發給許可的狀況下持有陸寄居蟹，疑似改變日本「國家天然紀念物」現狀。

宮古島警察署說明，運送業者3月30日從X光檢查，發現陸寄居蟹被裝在4個紙箱內後報警處理。犯嫌則否認部分指控。

而宮古島警察署懷疑這兩名犯嫌可能要轉賣這些陸寄居蟹，正在持續釐清詳情。據稱，這種陸寄居蟹在中國等地作為寵物頗受歡迎。

台灣人 日本

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