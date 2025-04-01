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拒讓外國人入西藏 美對中國官員祭額外簽證限制

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已對主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施了額外的簽證限制。（路透）
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已對主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施了額外的簽證限制。（路透）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國已對主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施了額外的簽證限制。

路透社報導，盧比歐在聲明中說：「長期以來，中國共產黨一直拒絕讓美國外交官、記者和其他國際觀察員進入西藏自治區和中國其他藏族地區，而中國外交官和記者則可自由出入美國。」

聲明沒有點名任何中國官員，也沒有細說美國措施。

盧比歐說：「美國外交官無法為在西藏旅行的美國公民提供服務。這種缺乏互惠的行為令人無法接受，也不能容忍。」

他敦促中國允許外交官等「不受限制地進入」西藏地區。

中國1950年控制西藏，稱其從封建農奴制度中「和平解放」，但國際人權組織和流亡者經常譴責他們所謂中國對西藏地區的壓迫統治。

華府承認西藏是中國的一部分。

美國國務院表示，美方「一再敦促中國當局尊重所有人的宗教自由，並允許藏人在不受政府干預的情況下保存、實踐、傳授和發展他們的宗教傳統和語言」。

多年來，美中關係在貿易關稅、市場准入、短影音平台TikTok所有權、台灣、人權和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源等問題上一直受到考驗。

中共 簽證 美國公民 西藏

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