讚金正恩聰明人 川普：我們有溝通且關係良好
美國總統川普今天表示，他與北韓領導人金正恩「有溝通」，還說他未來會在「某個時刻採取行動」。
韓聯社報導，川普在一場記者會中發表上述言論，與此同時，外界猜測他可能恢復與金正恩的直接外交，兩人曾在2018年至2019年進行3次面對面會晤。
川普回應記者提問計劃何時與金正恩接觸時說，「我們關係良好…也有溝通。這一點非常重要」，但他並未具體說明詳情。
川普說北韓是「擁核大國」，也稱讚金正恩是「聰明人」。
他回憶起2019年6月曾應金正恩邀請，越過兩韓非軍事區（DMZ）中線軍事分界線（Military DemarcationLine）進入北韓境內。
川普說：「我非常了解他。我還記得自己抬起腳來，越過了那條線。」他還說：「我大概會在某個時刻採取行動。」
川普曾在1月就職數天後受訪表示，他將再次與金正恩接觸。
川普和金正恩曾舉行3次會談，第一次是2018年6月在新加坡，第2次是2019年2月在越南河內，最後一次則是2019年6月在兩韓邊界的停戰村板門店（Panmunjom）。
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