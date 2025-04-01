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格陵蘭新總理：將加強與丹麥關係直到成為主權國家

中央社／ 格陵蘭首府努克31日綜合外電報導
格陵蘭新任總理尼爾森。(路透)
格陵蘭新任總理尼爾森。(路透)

格陵蘭新總理今天告訴路透社，格陵蘭將加強與丹麥的關係一直到成為主權國家。他還說，這個半自治的丹麥領土最終希望獨立。

33歲的尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）3月28日宣誓就任格陵蘭總理，他將領導4黨聯合政府因應美國總統川普野心勃勃意圖控制格陵蘭的挑戰。

尼爾森說：「我們現在在丹麥王國，只要我們處於這個結構中，我們就需要建立我們的關係，建立我們的夥伴關係，使其變得更強大，直到我們成為主權國家的那一天。」

他同時表示，格陵蘭希望與美國建立基於相互尊重的夥伴關係。

「格陵蘭永遠不會成為美國的一部分…我們想要貿易。當然，我們希望在國家安全方面建立強有力的夥伴關係，但我們希望相互尊重。我們永遠不會被賣掉，我們永遠不會成為美國人。」

格陵蘭 美國

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