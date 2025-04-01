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南韓憂心美駐軍「棄韓保台」！統一東北亞戰區 韓恐獨扛北韓威脅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓與美國於3月20日進行自由護盾聯合軍演。法新社
南韓與美國於3月20日進行自由護盾聯合軍演。法新社

華盛頓郵報日前報導美國防長赫塞斯重新調整華府戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項。南韓朝鮮日報1日報導，此舉可能擴大駐韓美軍的角色，協助保衛台灣和對抗中國，這恐怕衝擊南韓抵禦北韓的軍事準備。

專家警告，美國可能會要求南韓提高駐韓美軍的國防費用分攤比例，以及增加國防開支。

華郵3月29日報導，五角大廈一份內參的機密指引備忘錄顯示，赫塞斯就任防長後，將台灣恐遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，比其他潛在威脅更優先，並為此調整龐大的美軍架構轉向印太。

朝鮮日報引述分析人士指出，這份文件已明確釋出美國將調整駐韓美軍角色的訊號。南韓前國安顧問金聖翰（Kim Sung-Han，音譯）表示，「川普政府的方向很清楚，不論是駐韓、駐日還是駐澳美軍，終極戰略目標都是中國。」他警告，一旦中國武力犯台，美國勢必介入，而朝鮮半島也將捲入其中，這意味著駐韓美軍的任務可能將擴大為嚇阻中國。

一位資深軍方人士透露，目前美國戰略上仍將東北亞畫分為朝鮮半島與台灣海峽兩個作戰區域，他說：「但是未來可能整合成單一的『東北亞戰區』」

南韓梨花女子大學教授朴元根（Park Won-gon，音譯）則表示：「美方評估中國可能在2027年前具備武力奪台的能力，因此希望在此之前完成盟軍角色調整。」他指出，「若駐韓美軍未來被納入保衛台灣的任務，南韓將需獨自承擔北韓威脅」。

此外，也有專家擔憂，美方可能重新檢討戰時作戰指揮權，從原本的韓美聯合軍司令部的美軍指揮官，轉交給南韓軍方主導。

首爾預料將面臨美方立即施壓，要求大幅提高駐韓美軍的防衛費分擔。

川普去年競選期間，川普曾稱南韓是個「賺錢機器」，並表示南韓每年應支付100億美元防衛費，約為南韓目前實際負擔約10億美元的10倍。

隨著美國印太政策可能出現重大調整，專家指出南韓政府必須及早因應。南韓前國防部次長申範澈（Shin Beom-chul，音譯）表示：「若駐韓美軍的角色擴大至牽制中國，勢必削弱南韓對北韓的嚇阻力。」

申範澈建議，作為因應對策，南韓可考慮要求美國在關島部署戰術核武，作為加強嚇阻的手段。另一個選項則是，請求美國同意南韓發展核動力潛艦，以提升海軍在對北韓威脅下的應對能力。

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