尹錫悅彈劾案4日11時宣判 將開放電視台直播

包含台積電在熊本縣建廠，日本九州、北海道及東北地區等都有半導體及相關工廠進駐計畫，創造地方就業機會。不過日本國內半導體從業人員八、九成是男性。專家分析，地方政府之所為「剩男」頭疼，主要是女性在家鄉工作選擇有限，且她們渴望掙脫偏見的束縛。 住在東京的30多歲女性對於回故鄉佐賀，表示猶豫。她告訴日本經濟新聞，「能住娘家附近的話，也適合養育小孩，但半導體廠沒有我能做的工作」。娘家附近的工廠商轉在即，九成員工是男性。

2025-04-01 10:30