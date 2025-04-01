美國制裁6名中港高官 稱涉及打壓海外民主人士
美國政府今天宣布制裁6位中國和香港的高階官員，原因是他們「跨國鎮壓」，運用港區國安法恐嚇並騷擾逃亡海外的民主人士，其相關行徑損害了香港的自治。
路透社報導，美國國務院透過聲明指出，北京和香港官員運用港區國安法來恐嚇、噤聲且騷擾19名被迫逃亡海外的民主人士，其中包括1位美國公民及另外4名美國居民。
聲明寫道：「作為因應，美國對6名個人實施制裁，他們涉及的行為或政策可能進一步損害香港的自治，違反了中國的承諾，且跟跨國鎮壓行徑有關。」
美方今天宣布的制裁，將凍結這6人在美國的所有金融資產；這是美國總統川普（Donald Trump）政府對於中國打壓香港民主人士所採取的首波重大懲罰性措施一環。
美國制裁的6位官員，包括中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長董經緯、香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長區志光、香港警務處處長蕭澤頤。
還有香港警務處助理處長王忠巡、香港警務處助理處長趙詠蘭以及香港特別行政區律政司司長林定國。
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