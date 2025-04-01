美軍裝甲車墜立陶宛沼澤確認3死 仍有1人失蹤待尋

中央社／ 維爾紐斯31日綜合外電報導

美國立陶宛陸軍上週在當地一處訓練區發生事故，4位官兵駕駛的裝甲車沉入沼澤，美國和立陶宛官員今天表示，失蹤官兵的其中3人已被發現死於現場，會持續搜尋另外1人。

這些美軍官兵事發當時駕駛的是M88裝甲救濟車，這輛裝甲車3月26日上午在立陶宛東部城鎮帕布拉德（Pabrade）附近的軍事訓練區內一處估計逾5公尺深水域被發現，相關單位展開長達數天的搜尋與救援行動。

立陶宛當局今天稍早宣布，救援人員已成功從沼澤拉出這輛裝甲車。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於社群媒體X平台發文寫道：「得知3名美國官兵不幸喪命的消息，我深感悲痛及哀傷。」

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）說道，會繼續搜尋依然失聯的第4名軍人。

立陶宛 美國 裝甲車

延伸閱讀

紐時曝光俄烏戰初期美烏秘密合作！美成烏克蘭打擊俄國利器 歐洲震驚

驚險瞬間！達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

美軍4士兵在立陶宛訓練喪命 疑車輛掉入沼澤中

受紅海危機牽扯 陷增量瓶頸？陸智庫：美軍在南海活動已趨於極限

相關新聞

雷朋遭定罪恐重創法國民聯盟2027選情 專家不看好黨魁巴德拉：經驗不足

法國極右派政黨「國民聯盟」（RN）領袖瑪蘅．雷朋被控將非法挪用歐盟公款，於3月31日遭法院宣判有罪。她除了被判處有期徒刑...

陸外長王毅訪俄將會普亭 克宮：2人是要好的老朋友和伙伴

克里姆林宮方面周一表示，中國外交部長王毅訪問莫斯科期間，俄羅斯總統普亭預計將同其舉行會晤...

放馬過來？伊朗回應川普轟炸威脅 德黑蘭媒體：武裝部隊備妥飛彈

美國總統川普30日威脅伊朗在核計畫議題與華府配合，否則將遭到轟炸和次級關稅伺候。對此，德黑蘭時報31日報導，該報獲知伊朗...

首位女性基督徒 擔任敘利亞閣員

敘利亞新政府出現首位女性基督徒閣員。過去曾強力反對敘利亞前強人阿薩德的反對派人士卡巴瓦特(Hind Kabawat)將出任新政府勞動部長一職。外界認為，此一任命象徵新政府願意跨出包容第一步，但重建敘國之路仍然遙遠。

哈利王子被慈善機構控霸凌 管理權爆爭執 他不再任贊助人

英國哈利王子創辦的慈善機構Sentebale基金會，其主席錢多卡指控哈利進行「大規模騷擾和霸凌」。據報雙方近期因管理權、...

赫塞斯首訪日 稱日本是不可或缺夥伴 強調美將在印太確保嚇阻

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)30日先後和日本防衛大臣中谷元，及首相石破茂會談。在美日防長會後，赫塞斯稱中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。