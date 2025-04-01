美軍裝甲車墜立陶宛沼澤確認3死 仍有1人失蹤待尋

美國駐立陶宛陸軍上週在當地一處訓練區發生事故，4位官兵駕駛的裝甲車沉入沼澤，美國和立陶宛官員今天表示，失蹤官兵的其中3人已被發現死於現場，會持續搜尋另外1人。

這些美軍官兵事發當時駕駛的是M88裝甲救濟車，這輛裝甲車3月26日上午在立陶宛東部城鎮帕布拉德（Pabrade）附近的軍事訓練區內一處估計逾5公尺深水域被發現，相關單位展開長達數天的搜尋與救援行動。

立陶宛當局今天稍早宣布，救援人員已成功從沼澤拉出這輛裝甲車。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於社群媒體X平台發文寫道：「得知3名美國官兵不幸喪命的消息，我深感悲痛及哀傷。」

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）說道，會繼續搜尋依然失聯的第4名軍人。