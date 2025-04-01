聽新聞
0:00 / 0:00
雷朋貪汙判禁選 震撼法國政局
法國法院三月卅一日宣判該國極右翼重要領袖瑪蘅．雷朋被控將歐盟公款中飽私囊案，除了判處她有期徒刑四年，還禁止她參選下屆法國總統大選。華爾街日報報導說，雷朋被判有罪震撼法國政局。
但雷朋律師隨即在她所屬的極右翼政黨「國民聯盟」（ＲＮ）巴黎中央黨部外對媒體表示，雷朋會上訴，她充滿鬥志。該律師並聲稱此判決是「對民主的打擊」。
據宣判結果，褫奪雷朋今後五年內的選舉權。法官指其中兩年刑期緩刑，她可用電子手環或其他替代方式服完剩餘的兩年刑期。雷朋上訴後，判決定讞前不必服刑，也無需繳罰款。法國上訴審通常曠日廢時，短則數月、長則數年。但據檢方要求的「假執行」措施，她五年內不得參選公職的禁令立即生效，且唯有在選前上訴成功，才能解除不得參選的禁令。但她仍保住國會席位。
判決結果使雷朋喪失二○二七年大選資格，屆時法國總統馬克宏將結束任期，她原有望是最熱門總統人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言