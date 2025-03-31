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雷朋遭定罪恐重創國民聯盟2027選情 專家不看好黨魁巴德拉：經驗不足
法國極右派政黨「國民聯盟」（RN）領袖瑪蘅．雷朋被控將非法挪用歐盟公款，於3月31日遭法院宣判有罪。她除了被判處有期徒刑四年，還被禁止參選公職5年，意味著她無緣在2027年問鼎總統大位。雷朋已決定上訴。英國BBC報導，雖然外界看好該黨主席巴德拉（Jordan Bardella）將成為國民聯盟2027年總統大選候選人，但專家認為他經驗不足。
英國倫敦大學學院法國政治學教授馬爾列爾（Philippe Marlière）在BBC廣播4台節目World At One談論國民聯盟的未來發展，稱他並不看好巴德拉代表國民聯盟在2027年角逐總統大位。他表示，巴德拉擔任國民聯盟總統候選人可能反而會給黨內帶來麻煩，因為他「缺乏政治經驗和份量去競選法國政壇最高職位」。
馬爾列爾也補充，雷朋遭宣判有罪對國民聯盟在2027年大選的前景造成「重大打擊」。
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