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陸外長王毅訪俄將會普亭 克宮：2人是要好的老朋友和伙伴

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圖為2024年9月，俄羅斯總統普亭（左）會見大陸外長王毅。圖／取自大陸外交部
圖為2024年9月，俄羅斯總統普亭（左）會見大陸外長王毅。圖／取自大陸外交部

克里姆林宮方面周一表示，中國外交部長王毅訪問莫斯科期間，俄羅斯總統普亭預計將同其舉行會晤。此前，北京和莫斯科均表示，王毅此次訪俄期間，將同俄羅斯外長拉夫羅夫就烏克蘭問題展開磋商。北京期望以此介入美國結束俄烏戰爭的努力。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，王毅和普亭是「要好的老朋友和伙伴」，此次王毅從周一至周三為期三天的訪俄期間，預計雙方將會舉行會晤。

此次王毅訪問俄羅斯，正值美國總統川普（Donald Trump）對俄烏和談停滯不前感到不滿之際。

中國同俄羅斯一向關係密切，西方國家曾表示，中國就俄烏戰爭提出的解決方案明顯對莫斯科更為有利，而北京也從未對俄羅斯發動的侵烏戰爭進行過譴責。

2022年2月，俄羅斯發動侵略戰爭，並因此招致西方國家的一系列制裁之後，中俄關係也變得更為密切。

在俄烏戰爭中，中方宣稱嚴守中立，並表示不會向戰爭任何一方提供武器。歐洲國家則敦促北京，向莫斯科施加壓力，迫使俄羅斯重返談判桌。

（法新社，美聯社）

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