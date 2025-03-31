法極右派領袖瑪琳雷朋貪汙案定罪 判刑4年禁選公職5年

法國法院今天裁定極右派領導人瑪琳．雷朋盜用資金罪名成立，且不得參選公職5年，即刻生效。這一關鍵判決意味她將無法參選2027年總統大選，除非在選前上訴成功。

路透社報導，這對瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）是一大挫敗，這位極右派國民聯盟（National Rally）領導人，至今在2027年總統大選前的民調保持領先。

法官也判決瑪琳．雷朋4年徒刑，其中2年緩刑，另外2年則是配戴電子戒具在家服刑。同時她也被處以10萬歐元罰款。

瑪琳．雷朋將提出上訴，在上訴結束前，不必服刑，也不必繳交罰款。法國上訴通常曠日費時，短則數個月，長則達數年。

不過，根據檢察官要求的「假執行」（provisionalexecution）措施，5年內不得參選公職的禁令即刻生效，並只有在選舉前上訴成功，才得以解除不得參選禁令。瑪琳．雷朋在任期屆滿前，將保住國會席位。

瑪琳．雷朋得力助手、國民聯盟現任主席巴德拉（Jordan Bardella）說：「今天不僅瑪琳．雷朋遭到不公正的判決，法國的民主也被扼殺。」

巴德拉現在被看好是國民聯盟2027年總統大選候選人。

法官德佩修斯（Benedicte de Perthuis）在宣判時表示，瑪琳．雷朋是國民聯盟利用歐洲聯盟（EU）資金支付該黨法國黨務人員系統的核心人物。

法院裁定瑪琳．雷朋，以及其他8名時任歐洲議員和12名議會助理侵吞歐盟資金。這些被告並非被控將歐盟資金中飽私囊，而是被控以歐盟資金支援其政黨運作。

瑪琳．雷朋指控檢方意圖對她進行「政治處決』，並聲稱這是阻止「國民聯盟」掌權的政治陰謀。