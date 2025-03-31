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以色列對救護車開火 紅新月會8人遺體尋獲

中央社／ 加薩30日綜合外電報導

以色列軍隊一週前恢復攻擊加薩並對救護車開火，人道組織在加薩南部尋獲14具以上遺體，其中8具為醫護人員。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）指出，在杳無音訊且救援人員被擋於失聯前最後所在的拉法（Rafah）地區7天後，尋獲這些遺體。

巴勒斯坦紅新月會今天在社媒平台X發布聲明指稱，與死難醫務人員同時被發現者，還有6名加薩民防機構成員和一名聯合國機構雇員的遺體，目前還有一名失聯醫護人員下落不明。

在確定於加薩走廊履行職務的醫護同仁遭此不幸後，紅十字會與紅新月會國際聯合會憤慨地反問：「這種慘劇何日方休？」

紅十字會與紅新月會國際聯合會秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）在聲明中說：「我感心碎。這些敬業的救護人員正應對傷患。他們是人道主義者。他們所佩戴的徽章本應能保護他們，救護車也都有明顯標記，他們本應要回到家人身邊的，卻再也回不了家。」

經兩個月停火後，以色列恢復空襲加薩，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室本月稍早揚言要加大軍事打擊力度。

以色列軍方沒有承認部隊朝救護車輛開火。他們日前發布聲明表示，部隊「朝哈瑪斯車輛開火，消滅多名哈瑪斯恐佈分子」。

「然而幾分鐘後，又有可疑車輛朝部隊而來，部隊報以開火回應。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會表示，以軍上週於拉法的攻擊，是2017年以來聯合會同仁在世界死傷最慘重的一次遇襲。自2023年10月這輪以哈戰事爆發以來，巴勒斯坦紅新月會志工與職員已有30人殉職。

救護車 紅十字會 遺體

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