川普節節進逼 中共官媒喊話兩國完全可以互利共贏

中共中央機關報人民日報今天刊文稱，中美兩國產業雖有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面；中美發揮各自長處，加強投資合作，完全可以互利共贏。

人民日報31日在3版發表署名「鐘聲」評論文章稱，自1979年建交以來，中美雙向投資從幾乎為零成長至2600億美元，雙邊貿易額也從不足25億美元躍升至6800多億美元，兩國透過合作實現了巨大經濟收益。

文章表示，中國為包括美國在內的各國企業提供了巨大投資機會、發展機遇，而即使是在當前單邊主義、保護主義抬頭以致地緣政治挑戰更加複雜的背景下，美國企業依然看好投資中國。

文章也提到，有個別美國人士提出美國企業不在中國投資行不行？對此，許多美國企業明確表示，撤離中國不可行，在商業上更不划算。

文章進一步表示，中國市場廣闊，雖競爭激烈，但擁有全球最完備的產業體系、不斷改善的營商環境、穩定的外商投資政策以及龐大的高素質產業工人與人才隊伍等優勢。

文章表示，中美投資合作的邏輯清晰明瞭，盡管兩國產業有相互競爭的一面，但更有高度互補的一面。中美發揮各自長處，加強投資合作，完全可以互利共贏，達到「1加1大於2」的效果。

文章還指出，美國將投資議題政治化，任意限制雙向投資，不僅無助於提升自身競爭力，更無法遏制中國發展，只會損害雙方企業和民眾的切身利益。

美國總統川普今年2月簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，指控中國和其他外國對手有系統引導和增進對美國企業、資產的投資，以獲取尖端科技、智財及增添戰略產業籌碼。美國將建立「快速通關」程序，供盟友與合作夥伴更容易赴美投資，另一方面則限制與中國有關聯者投資美國戰略產業領域。

美國官員並透露，川普政府將考慮對美國在中國敏感技術領域的投資實施新的限制或擴大限制，包括半導體、人工智慧、量子、生物技術、航空航太等。

與此同時，川普2月和3月先後以芬太尼問題為由向中國輸美商品加徵20%關稅，又宣布將於4月2日針對預計包括中國的貿易順差經濟體加徵「對等關稅」。中國官媒央視旗下新媒體日前表示，美國若執意損害中國利益，中方必將堅決反制。