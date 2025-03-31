放馬過來？伊朗回應川普轟炸威脅 德黑蘭媒體：武裝部隊備妥飛彈
美國總統川普30日威脅伊朗在核計畫議題與華府配合，否則將遭到轟炸和次級關稅伺候。對此，德黑蘭時報31日報導，該報獲知伊朗武裝部隊已經準備好飛彈，可打擊美方相關目標。
報導指出，這些準備因應威脅的飛彈中，有相當一部分位於伊朗地下設施，設計用於抵抗空襲。
德黑蘭時報描述，自川普1月就職以來，反覆揚言要伊朗配合讓步，否則將進行轟炸。具體讓步包含完全解除核計畫、中斷和周邊組織的聯繫，以及解除飛彈和無人機計畫的某部分。
伊朗方面已經拒絕在當前情況下與美方談判，並表示準備對任何侵略做出果斷回應。
德黑蘭時報總部位於德黑蘭，是以英文出版的日報，創刊於1979年伊斯蘭革命後。雖然它並非由政府直接擁有，但被認為受到國家控制，並與伊朗政府內的強硬派陣營保持一致。
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