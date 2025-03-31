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開齋節新加坡穆斯林民防隊員仍赴緬甸救災 星官員致謝

中央社／ 新加坡31日專電

今天是開齋節，新加坡80名赴緬甸救災人員中過半是穆斯林，內政部長尚穆根表示，儘管他們準備和家人共度節日，但還是義不容辭前往救援，對此表達感謝。

緬甸28日發生震矩規模7.7地震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多（Naypyidaw）、第2大城瓦城（Mandalay）嚴重災損，鄰國泰國也受影響。

新加坡民防部隊派出80名代號為「獅心行動」（Operation Lionheart）隊員前往緬甸，參與搜救和災害援助工作，昨天在緬甸救出受困倒塌廢墟中的生還者。搜救人員當時經過狹窄的通道，找到受困在水泥塊下的男子，並使用切割工具移除水泥塊，前後花了8小時讓男子脫困。

開齋節是穆斯林重要的節日。新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）今天參與開齋節活動後，接受聯合早報等當地媒體訪問時表示，「在這個節日，我們也惦念著全球受苦的人民，包括緬甸地震的災民」。

尚穆根指出，「獅心行動」80名隊員中有48名是穆斯林，儘管他們準備和家人共度節日，仍義不容辭前往緬甸參與救援行動，感謝這些隊員及家人。

緬甸強震災情嚴重，聯合國（UN）表示，醫療物資短缺與基礎建設受損的問題，阻礙緬甸應對致命強震的努力，並強調受災民眾亟需緊急人道主義援助。

這次強震的主要災區在瓦城周邊，緬甸軍政府指出，全國累計已超過千人喪命與受傷。密希瑪新聞社（Mizzima News）報導，緬甸當地穆斯林社群通報，強震來襲時，許多人在清真寺禮拜，因此釀成嚴重死傷。

穆斯林 節日 緬甸強震

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