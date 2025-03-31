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首位女性基督徒 擔任敘利亞閣員

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
卡巴瓦特(左)是敘利亞新政府首位女性閣員。(Photo by Hind Kabawat on X used under Creative Commons license)
卡巴瓦特(左)是敘利亞新政府首位女性閣員。(Photo by Hind Kabawat on X used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

敘利亞新政府出現首位女性基督徒閣員。過去曾強力反對敘利亞前強人阿薩德的反對派人士卡巴瓦特(Hind Kabawat)將出任新政府勞動部長一職。外界認為，此一任命象徵新政府願意跨出包容第一步，但重建敘國之路仍然遙遠。

首位女性閣員

據《The Pinnacle Gazette》報導，敘利亞反對派人士卡巴瓦特被任命為敘利亞新政府的社會事務與勞動部長，她是敘利亞臨時總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)上任以來任命的首位女性閣員。卡巴瓦特是敘利亞國內少數的基督教信徒，長期反對遭罷黜的強人阿塞德並曾擔任今年2月舉行的全國對話會議籌備委員會的委員。

從卡巴瓦特的背景及當前的政治氛圍來看，卡巴瓦特的任命意義重大，身為一名基督教少數族群，她的任職也象徵夏拉率領的新政府有望朝更具包容性的方向轉變，敘國現任政府過去曾因其傾向伊斯蘭主義而飽受批評。卡巴瓦特在就職後表示，「這項任命對敘利亞而言是個關鍵時刻，」她並強調社會各派系之間團結合作的必要性。

新政府未設總理

據《半島電視台》報導，夏拉宣布成立過渡政府後，一共任命23位部長以組成更包容與多元性的內閣。除了卡巴瓦特之外，來自阿拉維派的巴德爾將出任交通部長，屬於德魯茲派的巴德爾則將領導農業部。夏拉表示，「今天新政府的成立，展現了我們共同建立新國家的意志。」

另外，此次新政府並未設立總理一職，預計由夏拉本人直接領導行政部門。近期，敘利亞新政權受到來自西方國家與阿拉伯國家施壓，要求敘國能籌組一個更能反映國內多元族群與宗教信仰的包容性政府。本月稍早，敘利亞也宣布頒布憲法，以作為夏拉擔任國家領導人過渡時期的基礎。

外界則認為，儘管這次新人事看似樂觀發展，但敘利亞邁向穩定發展的道路仍充滿艱難。例如近期發生的宗派暴力突顯了敘利亞和平局勢的脆弱性，因為本月西部沿海地區爆發暴力事件，造成數百名阿拉維派平民喪生，而被推翻的前總統阿塞德正是出身於這個少數宗派。

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勞動部 敘利亞 阿塞德

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