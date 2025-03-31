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尼坦雅胡提議哈瑪斯解除武裝 換領導人離開加薩

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導

以色列持續轟炸加薩之際，以色列總理尼坦雅胡今天提議讓巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領導人離開加薩，但要求該組織放下武器。

法新社報導，加薩民防機構說，以色列空襲擊中一間房屋和收容流離失所巴勒斯坦人的帳篷，造成至少8人死亡，其中包括5名兒童。

以色列於3月18日恢復對加薩的密集轟炸，並發動新一輪地面攻勢，結束與哈瑪斯持續近兩個月的停火狀態。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）駁斥國內對政府沒有透過外交手段讓人質獲釋的批評，並堅稱對哈瑪斯重新施加軍事壓力已被證明是有效的做法。

這位以色列領導人在內閣會議上說：「我們正在激烈磋商…我們可以看到哈瑪斯的立場開始出現裂痕。」

尼坦雅胡表示，在「最後階段，哈瑪斯將放下武器，他們的領導人將被允許離開」。

哈瑪斯表示願意移交加薩行政當局，但警告他們的武器是「紅線」。

埃及、卡達和美國正試圖再度促成停火，並爭取讓仍被扣押在加薩的以色列人質獲釋。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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哈瑪斯：同意調解方所提加薩停火協議 盼以色列支持

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