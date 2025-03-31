東電排完2024年度福島核處理水 總量約5萬4600公噸
日本東京電力公司（簡稱東電）本月30日已排放完2024年度最後一波福島第一核電廠區內，含氚等放射性物質的「核處理水」入海。東電本年度共排放約5萬4600公噸「核處理水」。
TVU福島電視台（TUF）報導，東電本月12日起啟動2024年度第7波、同時也是本年度最後一波「核處理水」排放作業後，在3月30日上午排放完成，且於當天宣布此事。
這波排放量與先前單次排放量幾乎相同約7800公噸。這次排放也是東電2023年8月開始排放「核處理水」以來第11波。
東電計劃2025年度（2025年4月1日到2026年3月31日）與2024年度一樣，分7次排放約5萬4600公噸「核處理水」，平均每次排放量約7800公噸。
福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽存放「核處理水」。根據東電「處理水入口網站」的資訊，截至2025年3月20日，廠區腹地的「核處理水」約128萬公噸，較2023年8月首度排放「核處理水」之前的133萬公噸減少約4%。
東電2023年8月起依照日本當局方針，使用海水稀釋核處理水至標準濃度以下後，持續分次排放入海。
而「核處理水」的源頭是污染水，由於污染水每天都會產生，儘管東電希望能在2051年完成廢爐的預設目標前，將所有積存的「核處理水」排放入海，但只要熔融核燃料團塊依舊存在，就會持續產生污染水。
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