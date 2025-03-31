影／納粹後德國最大火箭首次試飛！升空40秒墜海炸出火球

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國新創伊薩航太30日發射軌道火箭「光譜」，火箭升空40秒後爆炸墜落挪威海。美聯社
德國新創伊薩航太30日發射軌道火箭「光譜」，火箭升空40秒後爆炸墜落挪威海。美聯社

德國新創伊薩航太（Isar Aerospace）30日中午發射軌道火箭「光譜」（Spectrum），火箭升空40秒後爆炸墜落挪威海。這是德國自納粹時期V-2火箭之後最大的火箭，儘管飛行失敗，伊薩航太自認已經達到預期目標。

伊薩航太執行長梅茲勒（Daniel Metzler）表示，首次試飛已經達到所有預期，非常成功，「火箭順利升空，飛行持續30秒，甚至驗證了我們的飛行終止系統」。

根據每日電訊報，光譜是一款兩階段的軌道發射運載火箭，長度28公尺，由伊薩航太自行開發的10個引擎提供動力，專門設計用於將小型和中型衛星送入軌道。

依伊薩航太公布的影片，可見火箭從發射台起飛，飛向空中，接著墜落並爆炸墜入大海。聲明中說，這次飛行讓公司獲得了大量飛行數據和經驗，可應用於未來的任務，「在T+30 秒時，飛行被終止，火箭以受控方式墜入海中」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，由美國和中國主導競賽的太空市場中，許多歐洲新創也極力想分一杯羹，這次伊薩航太試射行動，象徵朝目標邁進一步。

歐洲在太空競賽中歷來處於落後位置，無論是在1960年代和1970年代的太空競賽初期，還是後來商業公司為了進入太空而迅速發展的過程。

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德國新創伊薩航太30日於挪威北部太空港發射軌道火箭「光譜」。美聯社
德國新創伊薩航太30日於挪威北部太空港發射軌道火箭「光譜」。美聯社

太空 火箭 美國

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