緬甸大震 前國會助理翁婉瑩 《緬甸很遠又很近》的曼德勒印象

翁婉瑩具孤星旅行者、紀錄者、自由作者多重身分，之前她曾在國會擔任前國民黨立委高思博助理。2014年起到緬甸6次，紀錄她對緬甸這國家面臨的苦難還有令人屏息的寺廟，緬甸第二大城市曼德勒發生8.2強震，「看著曾經熟悉造訪的廟宇倒塌的照片和奪走數千條人命的新聞，傷痛欲絕」。

2023年翁婉瑩在她撰寫新修訂版的《緬甸很遠又很》文中提到她在2014年第一到緬甸旅行，帶著簡單行囊、有限的盤纏，4本書：《翁山蘇姬》、《在緬甸尋找喬治歐威爾》、《緬甸逆旅行》、《經典緬甸：意想之外的紅土地》上路。

翁婉瑩接受記者訪問時說，328強震那天她正好在曼谷機場準備轉機到印度，在機場她有感受到地震晃動，沒多久就搭機飛往印度，落地後滑手機才發現曼德勒發生傷亡慘重的大地震，數座歷史悠久的寺院，及百年王宮被震毀，對佛教徒占多數的緬甸人來說，寺廟在其精神生活扮演關鍵角色。

翁婉瑩說，連接阿瓦和實皆兩地的「阿瓦大橋」，在民眾目睹下也塌陷，阿瓦大橋是英國於1934年修建，二戰期間被撤退的英軍摧毀，緬甸在1954年重建。

翁婉瑩說，她整理了緬甸這兩天最新的「內幕」，她掃了一些緬文媒體，發現：1、曼德勒超美的古蹟被震倒。2.、軍政府在地震後還去轟炸震央附近的人民反抗軍。3.、軍政府在古蹟古寺裡放地雷，所以進去搶救的人可能會被炸死。

翁婉瑩說，2008年緬甸有一個納吉斯氣旋，因為當時鎖國，那時的軍政府拒絕外國援助，死了9萬人，5萬多人失蹤。這次軍政府因地震讓外國援助進駐，美國目前評估會死亡人數會比官方公布的上千人多10倍以上。

翁婉瑩說，曼德勒是緬甸古都，緬甸14世紀至19世紀的多個王朝定都於此，曼德勒見證了緬甸國力強盛的黃金世紀。

曼德勒的魅力在英國詩人諾貝爾文學獎得主、作家吉卜林在他的詩歌《通往曼德勒之路》中這樣形容：一旦聽過東方的味道，再沒有辦法聽到別的聲音，再沒有辦法聽到別的聲音，那大蒜香料的味道，那棕櫚樹尖的陽光，那塔頂的風鈴聲，啊，曼德勒之路。

翁婉瑩說，她被詩感動，踏上曼德勒土地眼前看的一景一物空氣人民，她發現比詩還美。

喬治奧威爾(George Orwell)曾於20世紀20年在這裡短暫居住，不過他對曼德勒的印象沒有那麼美好，認為這裡只有佛塔、賤民、豬、牧師。

2014年3月4日，翁婉瑩在臉書發文寫到她觀察的曼德勒，自1990年對中國開放貿易的曼德勒，已經成為中國的衛星城市。200萬人口的曼德勒，緬甸人占60%，華人有25%，另外15%則是伊斯蘭與印度裔。路上或商店的標示，許多都是緬、華文共列，而華人的影響力並不僅於此。

許多在緬甸的華人，都已是第三代移民，不會說中文的不在少數，但卻無法享有緬甸公民的所有權利，例如，華人所持的綠色身分證僅有投票權，而沒有被選舉權。也因為如此，和東南亞許多華人一樣，把精力都花在賺錢上，華人生存能力強，重視子女教育，致富後也都將子女送去美加、新加坡、香港或台灣求學。華人的經濟競爭力也影響了曼德勒的當地緬族。”

記者問翁婉瑩：為何會去緬甸，而且去了6次？「是緬甸選了我」，她說，「這個國家，過去和現在到底發生了什麼事？」這是她的第一個疑惑。旅行在曼德勒郊外實皆山上的寺廟結束。她在階梯上認識了第一個緬甸朋友Earik，「未來，妳能用中文介紹緬甸嗎？」他問。

「或許可以吧。」，於是，他們在佛祖面前許了願。眾神照護，「緬甸接納了一句緬語數字一二三都講不好的異國人。」

「我為曼德勒的不幸感到難過，也為等待救援的緬甸人祈禱。」翁婉瑩說。