川普：核計畫若談不攏將轟炸伊朗

美國總統川普卅日接受國家廣播公司（NBC）專訪時揚言，若伊朗不與美國就伊朗核計畫達成協議，那華府將「轟炸」伊朗並對德黑蘭祭「次級關稅」（即間接關稅）。

川普接受NBC電話採訪時指稱，美伊官員正進行談判。但他未再多做詳述。他提到「要是（伊朗）他們不達成協議，就會（被）轟炸；但也有可能要是他們不達成協議，那我會像四年前（第一任）那樣對他們徵次級關稅」。

川普第一任時下令美國片面退出二○一五年與伊朗，以及聯合國安理會其他四個常任理事國和歐盟達成的伊核協議，該協議對伊朗爭議的核活動實施嚴格限制，將伊朗的鈾濃縮純度限制在百分之三點六七、濃縮鈾庫存上限為二○二點八公斤，以換取解除對伊朗的制裁。

美國退出後川普再次對伊朗實施廣泛制裁。路透報導稱，至今伊朗不斷升級的鈾濃縮計畫已遠超過前述限制。

另外，伊朗政府發言人卅日表示，就美國日前發出的信函，伊朗已準備好並遞交回信，於廿六日透過阿曼發出。與美國的間接談判已提上日程。信中已向美方充分說明和通報德黑蘭對當前情勢和川普信件的觀點，但伊朗絕不會在極限施壓和軍事威脅下進行直接談判。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，這是德黑蘭對川普表示已致函伊朗最高領袖哈米尼的首次回應。白宮則尚未對前述的伊朗政府發言人說法置評。

以色列和美國均警告絕不允許伊朗擁有核武器，這引發外界對伊朗與美國爆發衝突的擔憂，原因在於伊朗現有的鈾濃縮水準已接近武器級，而只有擁核國家才能做到如此程度。自川普政府一月上台以來，就持續強調必須阻止伊朗擁核。然而聯合國核子監督機構二月發布的報告指出，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。