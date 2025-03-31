聽新聞
0:00 / 0:00

川普：核計畫若談不攏將轟炸伊朗

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普卅日接受國家廣播公司（NBC）專訪時揚言，若伊朗不與美國就伊朗核計畫達成協議，那華府將「轟炸」伊朗並對德黑蘭祭「次級關稅」（即間接關稅）。

川普接受NBC電話採訪時指稱，美伊官員正進行談判。但他未再多做詳述。他提到「要是（伊朗）他們不達成協議，就會（被）轟炸；但也有可能要是他們不達成協議，那我會像四年前（第一任）那樣對他們徵次級關稅」。

川普第一任時下令美國片面退出二○一五年與伊朗，以及聯合國安理會其他四個常任理事國和歐盟達成的伊核協議，該協議對伊朗爭議的核活動實施嚴格限制，將伊朗的鈾濃縮純度限制在百分之三點六七、濃縮鈾庫存上限為二○二點八公斤，以換取解除對伊朗的制裁。

美國退出後川普再次對伊朗實施廣泛制裁。路透報導稱，至今伊朗不斷升級的鈾濃縮計畫已遠超過前述限制。

另外，伊朗政府發言人卅日表示，就美國日前發出的信函，伊朗已準備好並遞交回信，於廿六日透過阿曼發出。與美國的間接談判已提上日程。信中已向美方充分說明和通報德黑蘭對當前情勢和川普信件的觀點，但伊朗絕不會在極限施壓和軍事威脅下進行直接談判。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，這是德黑蘭對川普表示已致函伊朗最高領袖哈米尼的首次回應。白宮則尚未對前述的伊朗政府發言人說法置評。

以色列和美國均警告絕不允許伊朗擁有核武器，這引發外界對伊朗與美國爆發衝突的擔憂，原因在於伊朗現有的鈾濃縮水準已接近武器級，而只有擁核國家才能做到如此程度。自川普政府一月上台以來，就持續強調必須阻止伊朗擁核。然而聯合國核子監督機構二月發布的報告指出，伊朗已加速生產接近武器級的鈾。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅在即 分析曝對大陸影響正負面都有

整理包／川普關稅周來了 貿易「解放日」會採取哪些行動？

美國「關稅周」來臨！傳川普嫌不夠「促顧問玩大一點」 盼經濟脫胎換骨

與川普關係緊張！白宮記者協會今年晚宴取消諧星表演傳統

相關新聞

川普：核計畫若談不攏將轟炸伊朗

美國總統川普卅日接受國家廣播公司（NBC）專訪時揚言，若伊朗不與美國就伊朗核計畫達成協議，那華府將「轟炸」伊朗並對德黑蘭...

以色列總理矢言加強施壓哈瑪斯 努力讓加薩人「自願移民」

以色列總理內唐亞胡今天矢言加強施壓「哈瑪斯集團」，同時持續協商讓以色列人質獲釋，並努力使美國總統川普提倡讓加薩人民「自願...

涉犯戰爭罪遭國際刑事法院通緝 以色列總理4月2日仍出訪匈牙利

以色列總理辦公室今天宣布，總理內唐亞胡4月2日將前往匈牙利訪問，期間將會見匈牙利總理奧班

讚「美日同盟非凡實力」 美國防長訪日：許諾加強台海威懾、遏制中共

3月30日正在東京訪問的美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，美國將確保在包括台灣海峽在內的印太地區擁有「堅實、戒備、可靠」的威懾力…

美國不當金主了！川普大量取消國際援助 大陸將補位展現「大國風範」？

美國在過去數十年來都是聯合國最大資助國，在維和工作、人道援助和糧食援助方面都是最大金主。在經濟合作與發展組織（OECD）之中，美國投入的外國援助資金也遠超過任何國…

厄瓜多大選將屆 現任總統諾波亞訪美拜會川普

美國總統川普今天在佛羅里達州會見厄瓜多總統諾波亞。厄瓜多4月13日將進行激烈的總統決選，諾波亞將與左派的龔薩雷茲捉對廝殺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。