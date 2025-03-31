丹麥總理 要訪格陵蘭

在美國副總統范斯造訪丹麥半自治領土格陵蘭的發言，引發丹麥抨擊後，美國總統川普29日加碼施壓丹麥讓出對這個北極圈島嶼的控制權，表示他並未排除以武力手段取得格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森本周則將造訪格陵蘭，以回應美國的壓力。

佛瑞德里克森4月2日起將展開為期三天的造訪行程，將與最近勝選的在野黨領袖尼爾森會面。

以領土擴張為第二任期重點的川普，29日接受NBC訪問時表示，「為國際安全著想，我們必須擁有格陵蘭」，「格陵蘭對世界和平非常重要，不是對我們來說，而是對整個世界的和平，我想丹麥理解，歐盟理解，如果他們不理解，我們將必須解釋」。

他說，中國大陸和俄羅斯船隻正在格陵蘭周邊水域「到處跑」，無法信賴丹麥能處理此事」，「美國會拿下格陵蘭，沒錯，百分之百」，「我想有很高的可能性，我們能不動用武力辦到（取得格陵蘭）」，「我不想排除任何選項」。

范斯28日造訪格陵蘭時，抨擊丹麥未做好維持格陵蘭安全的工作，並要求格陵蘭人與美國合作，丹麥則回應范斯的「語氣」表示，丹麥對與美國討論抱持開放態度，但敦促華府停止釋出敵對訊息，「這不是對親密盟友說話的方式」。