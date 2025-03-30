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涉犯戰爭罪遭國際刑事法院通緝 以色列總理4月2日仍出訪匈牙利
以色列總理辦公室今天宣布，總理內唐亞胡4月2日將前往匈牙利訪問，期間將會見匈牙利總理奧班。
路透社報導，以色列總理辦公室表示，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）預定4月2日出發，4月6日返國。
內唐亞胡被控在加薩走廊（Gaza Strip）犯下戰爭罪，遭國際刑事法院（ICC）下達逮捕令，因此受限無法訪問某些國家。
奧班（Viktor Orban）去年11月邀請內唐亞胡到訪，並稱他保證匈牙利「不會遵守」國際刑事法院的逮捕令。
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