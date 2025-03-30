讚「美日同盟非凡實力」 美國防長訪日：許諾加強台海威懾、遏制中共

3月30日正在東京訪問的美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，美國將確保在包括台灣海峽在內的印太地區擁有「堅實、戒備、可靠」的威懾力，並指責中國的行為具有「攻擊性和脅迫性」。

北京方面幾十年來始終不排除武力攻打台灣的選項，近年來更是顯著加大了對台軍事壓力，頻頻進行海空軍演。與此同時，川普總統的「美國優先」方針則讓不少分析人士擔心，華盛頓可能會弱化其對亞洲地區安全的承諾。

赫格塞斯則在講話中將責任推給了拜登政府，認為是「上一屆美國政府造成了這種權力真空，讓人們以為美國不夠強大、沒有准備好從一開始就遏制沖突發生。」他對媒體表示，美國現在的任務是和盟友一同宣布重建威懾，「以實力為基礎的和平、以美國為領袖的和平又回來了。」美國防長還說，華盛頓將打造一個「堅實的聯盟」，其威懾力將「真實且持續」，從而嚇阻中共不敢進行某些人所擔心的攻擊行動。

這位曾經在美國陸軍國民警衛隊官至少校的國防部長還在講話中高度贊揚「美日同盟的非凡實力」，強調「美國優先並不意味著美國孤軍奮戰」，「面對中共的侵略和脅迫行為，美國和日本堅定地站在一起。」

日本軍費問題

此前，外界分析人士曾預計美國會像要求歐洲那樣也督促日本等亞洲盟友提高軍費開支、提升軍備來鞏固自衛能力。川普曾在本月早些時候說：「我們和日本關系很好，但我們卻和日本有著一個有趣的協議，也就是我們美國必須保護他們，他們卻不必保護我們。我實際上要問：誰達成這樣的交易？」

川普已經決定從4月3日起對包括日本汽車在內的進口汽車加征25%的關稅，日本政府也對此表示震驚。

不過，在3月30日和日本防衛相中谷元的會談中，赫格塞斯「並未談及國防開支的具體數字」。他表示，美方「相信日方將能正確判斷我們的同盟需要怎樣的軍力，從而確保我們能肩並肩站在一起。」「日本一直都是模範盟友，美方毫不懷疑今後依然如此；但我們也都認識到，雙方都需要付出更多。」

中谷元則透露，他對赫格塞斯強調「國防開支多寡應當基於日本自身的判斷和職責」，「我還解釋說，日本一直在努力大幅加強防衛能力，——就此我們也得到了美方的理解。」

加強兩軍協同

目前，美國在日本總共駐扎有5.4萬名軍人，其中大部分位於距離台灣不遠的沖繩。日本近年來則已經顯然摒棄了嚴格的和平主義立場，開始努力構建「反擊能力」。日本也正在將其軍費開支翻倍，從而能達到北約國家的「軍費開支在GDP中佔比2%」標准。

去年，時任美國總統拜登與時任日本首相岸田文雄還在華盛頓共同宣布開啟兩國合作「新時代」，其中包括在日本設立新的美軍司令部，並且與新設立的日本聯合作戰司令部一同指揮雙方武裝力量，從而能夠更加靈活地應對台海或者朝鮮半島可能爆發的危機。

中谷元也在3月30日表示，將加強與美軍「從和平時期到危機時刻」的協同能力，「擴大日美同盟在西南地區的存在是我們的首要任務之一。」

赫格塞斯前一天剛剛在硫磺島參加了美日聯合紀念活動，悼念硫磺島戰役陣亡將士，紀念這場二戰最激烈的戰役之一結束80周年，並贊揚這兩個昔日敵人之間的牢固聯盟。再之前，他還到訪了菲律賓，向這個東南亞盟友保證川普政府將強化美菲關系。菲律賓和中國在南海島礁問題上存在嚴重摩擦。

（法新社、美聯社、路透社）

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