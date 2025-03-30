美國不當金主了！川普大量取消國際援助 大陸將補位展現「大國風範」？

美國在過去數十年來都是聯合國最大資助國，在維和工作、人道援助和糧食援助方面都是最大金主。在經濟合作與發展組織（OECD）之中，美國投入的外國援助資金也遠超過任何國家。

然而，在川普的聯邦政府精簡計劃之下，美國大量取消外國援助，再加上川普各項政策變化莫測，恐怕坐實了對中國長期以來的說法：美國不可靠，中國才是可靠的夥伴。不過，對全球南方國家而言，美國究竟是否已失去人心？這一點仍需長期觀察。

比起金主，中國更願意當「債主」？

研究機構AidData的分析師克斯特（Samantha Custer）認為，以傳統意義上的「援助」（雙邊資金和優惠貸款）來看，中國要取代美國「還不太可能」。事實上，中國的官方援助數據很難追蹤，但有研究顯示，中國政府每年的外國援助預算大約落在20億至30億美元之間，遠小於美國。據OECD在2023年的統計，美國的外國援助達到640億美元。

加州大學爾灣分校學者希托（Paa-Kwesi Heto）則以非洲為例指出，中國提供給非洲的資金之中，「援助」只佔很小一部分，很多是透過「一帶一路」倡議提供的投資和貸款。

中國政府稱，「一帶一路」最初的十年間，對外投資已超過2400億美元；透過中非合作論壇等平台，中國還承諾投資數十億美元在非洲的基礎建設和發展項目。

專家分析，中國對外推廣「軟實力」的方式逐漸以經濟發展為取向：在協助開發中國家基礎建設工程的同時，也強調開放市場機會給中國企業投資。如今，中國借出去的錢，比任何國家都多，是全球最大的雙邊債權國。

商業伙伴還是債權人？

接受中國的援助，並不是沒有風險，因為大規模的借貸可能導致債務難以負荷。此外，學者希托指出，很多非洲人雖感謝中國的投資，但也有人感覺「中國把比較次等的產品送到他們的國家」；當地人跟前去投資的中國企業之間，也存在緊張關系，特別是針對中企的人權爭議。

透過種種經濟援助，中國的全球影響力似已取得進展。根據蓋洛普民調，過去幾年中國在非洲的聲望有所增長，2023年甚至稍微超過美國。

分析指，中國若要真正贏得人心，還有一些需要處理的棘手難題：在當地社群建立信任，證明他們是公正的商業伙伴，而不只是債權人。

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