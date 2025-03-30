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敘利亞臨時總統任命新政府 成員多為親信

中央社／ 大馬士革29日綜合外電報導

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天宣布成立由親密盟友主導的新臨時政府，成員包括一位女性，取代長期統治者巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）垮台以來的看守政府。

法新社報導，新內閣原定在本月初發布。去年12月8日巴夏爾．阿塞德被推翻、14年內戰結束後，敘利亞新領導人尋求重新團結和重建敘利亞及其機構。在最近的宗派流血事件之後，國際社會呼籲敘利亞實現包容性過渡。

夏拉的親信繼續擔任關鍵職務，外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）和國防部長阿布卡斯拉（MurhafAbu Qasra）都續任，綜合情報局局長哈塔布（AnasKhattab）則被任命為內政部長。

敘利亞少數群體基督教教徒之一、也是長期反抗巴夏爾．阿塞德的資深反對派人士卡巴瓦特（HindKabawat），獲任命為社會事務和勞工部長，這是夏拉任命的第一位女性。

內戰期間在反抗軍控制地區工作的敘利亞反對派救援組織「白盔」（White Helmets）領導人沙雷（RaedSaleh）被任命為緊急情況和災害防救部部長。

現在主導敘利亞的伊斯蘭主義政府矢言保護少數群體，特別是在本月稍早，阿塞德家族的什葉派分支阿拉維派（Alawite）槍手與推翻巴夏爾．阿塞德的遜尼派民兵發生戰鬥、導致平民遭屠殺之後。

去年12月，以巴席爾（Mohammed Bashir）為首的看守政府獲任命領導這個國家，直至組成新內閣。新內閣原本預定在3月1日宣布。

內閣 敘利亞 阿塞德

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