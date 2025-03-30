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韓史上最大野火 疑為56歲男子掃墓時意外釀災

中央社／ 首爾30日綜合外電報導

韓國調查人員今天表示，一名男子涉嫌於掃墓期間意外引發韓國史上最嚴重的野火，警方已展開調查。

法新社引述韓國行政安全部資料指出，在強風和天氣乾燥助長下，韓國延燒出十多處野火，奪走30條性命，並吞噬4萬8000多公頃的森林，是韓國有紀錄以來最嚴重的大火。

慶尚北道（North Gyeongsang）義城（Uiseong）是重災區，受災林地達1萬2800公頃。當地官員表示，一名56歲男子這個月22日清理祖父母的墳地時，疑似意外引發火災。

這位不願透露姓名的官員告訴法新社說，昨天已對此人進行調查，懷疑他不經意引發山林火災。

這位官員說，警方並未拘押這名男子，須等待現場調查完成後，再展開訊問，這可能需要1個多月的時間。

據報導，犯嫌的女兒告訴調查人員，她的父親試圖用打火機清祖墳上方的樹枝。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）引述女兒的話說，火苗「被風吹起來，最終引發野火」。

警方並未透露父女兩人身分，並婉拒向法新社證實這項說法。

野火

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