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美日防長會談留意共軍動向 強調台海和平穩定重要性

中央社／ 30日東京專電

日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫格塞斯今天在防衛省舉行會談。這是赫格塞斯1月就任後首度與日本防衛大臣舉行面對面會談，兩人共商區域局勢，留意包含台灣周邊情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

赫格塞斯（Pete Hegseth）與中谷今天上午在日本防衛省舉行了約85分鐘的會談。有關區域的局勢等，兩人針對急遽嚴峻的印度太平洋安全保障情勢等進行坦率的意見交換。

尤其是有關中國，兩人都認為，反對中國在東海、南海試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法。此外，留意包含在台灣周邊的軍事情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

赫格塞斯與中谷都認為，為了實現自由開放的印度太平洋，美日兩國應密切合作，強化美日同盟的嚇阻力、應對力。兩人都強調，美國將運用包含核武在內的各種能力堅定防衛日本。

針對美日同盟的嚇阻力、應對力的強化，赫格塞斯與中谷都認為有必要抱持迫切感處理此議題。有關美日的指揮與統制框架的提升，兩人對於日本自衛隊創設統合作戰司令部、駐日美軍的統合軍司令部開始升級等具體進展表示歡迎，同意從平時開始到緊急事態發生，美日將持續進行更具效果的合作。

有關在日本西南地區，美日擴大影響力一事，美日將擴充更具高度、且更具實踐性的聯合訓練，將此列為美日同盟的最優先事項之一。

有關防衛裝備、技術合作，美日兩國將善用「日美防衛產業合作、採購和整備定期協議」（DICAS）框架，加速研議有關先進中程空對空飛彈（AMRAAM）等的美日彈道飛彈共同生產、美軍船艦與飛機的共同維修整備，以做好美日國防產業基礎的互補與強化。

赫格塞斯與中谷也針對太空、網路安全等領域的強化進行意見交換。兩人都認為，為了實現自由開放的印度太平洋，將以美日為核心，與澳洲、韓國、菲律賓等區域的夥伴，推動資訊的共享、包含運用層面在內的合作。

印度 國防部 日本

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