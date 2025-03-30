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美空襲索馬利亞伊斯蘭國目標 數名IS成員喪命

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國非洲司令部（US Africa Command）表示，美軍今天對索馬利亞普特蘭（Puntland）地區的伊斯蘭國（IS）組織發動空襲，擊斃數名IS成員。

法新社報導，總部位於歐洲的美國非洲司令部在聲明中說，美軍與索馬利亞政府協調發起最近這場空襲，襲擊了「索馬利亞多個伊斯蘭國目標」。

與蓋達組織（Al Qaeda）有關的聖戰士「青年黨」（Al-Shabaab）相比，IS組織在索馬利亞的活動規模相對較小，但在半自治的普特蘭地區實力有增強的趨勢。

非洲司令部聲明說，空襲發生在索馬利亞東北部普特蘭的波薩索（Bosasso）東南方。

聲明寫道：「根據非洲司令部的初步評估，有數名『伊拉克與黎凡特伊斯蘭國』索馬利亞成員喪命，沒有平民受傷。」

美軍前兩天也曾展開類似行動，非洲司令部說，這是索馬利亞一場「更大規模反恐倡議」的補強舉措。

美國2月也曾發動空襲，普特蘭當局稱此次空襲擊斃IS多名「關鍵人物」，但未透露更多細節。

伊斯蘭國 索馬利亞 非洲

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