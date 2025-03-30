以哈時打時停 哈瑪斯：願停火50天

以色列與哈瑪斯的停火協議一度破裂，如今哈瑪斯又表示願意停戰！哈瑪斯組織領導人阿赫陽近日宣布接受埃及與卡達所提停火方案，用5位以色列人質換取50天停火。若能順利停火，信奉伊斯蘭教的加薩地區便有望慶祝開齋節。兩國原本在美國調停下停火，但隨後各自指控違反協議又開火，戰事無法完全消停。

以色列未馬上答應

根據《英國廣播公司》報導，哈瑪斯近日宣布同意由埃及與卡達提出的停火方案，將會有5位以色列人質換取以哈50天的暫時停火，同時繼續後續的協商；對此，以色列總理納坦雅胡表示，已經收到相關方案，並且也會與美國合作，討論後續的因應計畫，但並未表態是否同意哈瑪斯的停火提案。

以色列近日對加薩進行地面部隊打擊與空襲，雙方原於1月19日達成第一階段停火，哈瑪斯釋放33位以色列人質，但手上還有59位人質。在第一階段停火結束後，雙方遲遲無法就第二階段達成共識，哈瑪斯原本想堅持1月的停火版本，即二階段停火會釋放所有人質，換以色列全面撤軍，但以色列不同意。

納坦雅胡內憂外患

在一階段停火結束至今，又有9百位巴勒斯坦民眾因為以色列的軍事行動而死亡，但因為納坦雅胡內閣的極右派成員不願停火，並揚言若停火將不再支持他，讓納坦雅胡面臨國內司法對其貪污、濫權的調查，同時以色列人質家屬又頻頻上街抗議納坦雅胡不顧人質性命的軍事行為，使納坦雅胡顯得內外交迫。

《CNN》提到，以哈戰爭歷經2次停火，中間雙方多次想要談判停火，但因互相認為條件太過刁難或不可能而多次破局，在打打停停下，已經造成加薩走廊至少50277人死亡、114095人受傷。

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