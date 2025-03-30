哈瑪斯：同意調解方所提加薩停火協議 盼以色列支持

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導

哈瑪斯的1名高階官員今天表示，該組織已同意調解方所提出的新版加薩停火提議，並敦促以色列支持該提議。

法新社報導，哈雅（Khalil al-Haya）在開齋節（Eidal-Fitr）當日透過電視演說表示：「2天之前，我們收到負責調解的兄弟之邦埃及和卡達的提議，我們已積極處理並同意提議。我們希望占領者（以色列）不會加以阻撓。」

另名哈瑪斯高階官員奈姆（Bassem Naim）昨天表示，隨著以色列持續在加薩走廊進行密集軍事行動，該組織與調解方之間針對停火協議的談判獲得更多動力。

與哈瑪斯關係密切的巴勒斯坦消息人士告訴法新社，哈瑪斯自27日晚間開始與埃及和卡達調解代表進行談判，以利恢復停火並釋放人質

脆弱的停火協議曾為加薩帶來數週的相對平靜，但隨著以色列於3月18日恢復對加薩的轟炸行動，停火協議也隨之終結。

在杜哈會談開始的前一天，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言，如果哈瑪斯不釋放剩餘的以國人質，將占領加薩部分地區；哈瑪斯則警告，若以軍不停止轟炸巴勒斯坦領土，人質將「裝在棺材裡」返回以國。

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