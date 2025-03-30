美前官員：塔利班已釋放1名遭拘留美國公民

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國前駐阿富汗和伊拉克大使哈里札德（Zalmay Khalilzad）今天表示，上月在阿富汗遭塔利班政府拘留的1名美國公民現已獲釋。

路透社報導，哈里札德在社群平台X發文宣布，「剛獲塔利班釋放的美國公民霍爾（Faye Hall）現在由我們在喀布爾（Kabul）的卡達盟友照顧，她很快就會返國。」

哈里札德還發布1張霍爾坐在2名男子中間的照片。他也曾擔任美國常駐聯合國代表。

消息人士指出，霍爾自今年2月起被關押在阿富汗，本月27日才根據法院命令獲釋。目前霍爾人在喀布爾的卡達大使館，經過一系列醫療檢查後確認身體狀況良好，當局正安排她返回美國。

報導指，霍爾與1對英國夫婦芭比和彼得雷諾茲（Barbie and Peter Reynolds）同時被捕。

英國媒體報導，這對年逾7旬的夫婦已在阿富汗的學校任職18年之久。塔利班奪取政權後，他們仍決定留在當地。

哈里札德的貼文並未提到這對英國夫婦。他們的家人十分擔心他們的健康狀況，懇求塔利班當局釋放他們。

美國公民 阿富汗 霍爾

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