涉收賄指控 韓檢傳喚文在寅

南韓檢方廿八日表示，已傳喚二○二二年五月卸任的前總統文在寅，以訊問和其前女婿有關的涉嫌收受賄賂指控。韓聯社同日引述一位檢察官報導，檢方正與文在寅律師團協調就訊的日程。

南韓全州市的全州地方檢察廳二月傳喚文在寅，其身分為「犯罪嫌疑人」。他及其女兒文多惠被控在他總統任內，透過南韓廉航「易斯達航空」旗下的泰國廉航「泰國易斯達航空」，收受文多惠徐姓前夫薪資等款項。

與文在寅同黨的共同民主黨前國會議員李相稷創辦易斯達航空，這家廉航二○一七年成立泰國易斯達航空，實際所有人也是李相稷。

此前沒任何航空業相關學經歷的徐先生，二○一八年成為泰國易斯達航空專務（執行董事），除了月薪八百萬韓元，他和文多惠旅居曼谷一年多的房租相關費用也全由泰國易斯達航空埋單。

有韓媒報導稱「文多惠的家屬」從李相稷方面獲得的金額逾兩億韓元（台幣約五百萬元），而且在徐某搖身一變為專務後，文在寅及其妻子金正淑就停止對其女兒一家的資助，因此檢方懷疑其中存在對價關係。