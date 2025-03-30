批丹麥不作為 范斯籲格陵蘭獨立

美國副總統范斯廿八日率團訪問當地美軍基地，並指控丹麥「沒投入必要資源，保護格陵蘭人民免受俄羅斯和中國等國入侵」，但相信川普能與格陵蘭達成協議，「沒必要動用軍事力量」。

與此同時川普在白宮說，美國需要格陵蘭來確保世界和平及國際安全，「我認為丹麥和歐盟都明白這點」；稱格陵蘭航道上到處都是中國大陸和俄國船隻，美國不會靠丹麥或其他國家來處理這種情況。

在川普揚言接管丹麥半自治領土格陵蘭島之際，范斯夫婦率白宮國安顧問沃茲、能源部長萊特和共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克等「不請自來」造訪格陵蘭，除視察當地的美軍皮圖菲克太空基地，還鼓動格陵蘭獨立，聲稱最終該島會願意和美國合作。

范斯等人與該基地的美軍官兵共進午餐並簡短發言說，川普政府對北極安全非常感興趣，「我們向丹麥傳達的訊息很簡單，那就是你們為格陵蘭人民做的不夠好，在他們身上及安全體系的投資都不夠」。

范斯還說美國別無選擇，只能挺身確保格陵蘭安全，並鼓勵格陵蘭「脫丹」，「我認為格陵蘭最終會與美國合作，我們可讓他們更安全並提供更多保護，經濟情況也會好很多」。但范斯宣稱絕對沒必要動用美國的軍事力量達成此一目標。

格陵蘭地處通往北極、北大西洋及北美的海空門戶，極具戰略價值，而在氣候變遷下，北極地區的海上航線已在融冰下開放。范斯提到需確保美國在北極處於領先地位，並暗指中俄說「我們了解若美國不這麼做，其他國家就會填補我們落後的空缺」。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森指出正強化格陵蘭的防禦，包括部署新船艦和無人機，范斯的說法「並不公平」。丹麥外交大臣拉斯穆森也在接受丹媒訪問時直言，「（范斯的）批評有些不合適，也許美國該反躬自省」。

不過在范斯等人到訪前幾小時，格陵蘭議會的「民主黨」等四個政黨宣布組成聯合政府，該黨黨魁尼爾森以最大黨黨魁之姿出任新總理。尼爾森批評范斯此行對格陵蘭缺乏尊重，並重申該島是非賣品，也沒有興趣成為美國的一部分，還呼籲格陵蘭各黨派在「外界施壓」下團結。