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「他們沒有停下來」 緬甸軍方據報強震後繼續空襲「緊急狀態」地區

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
緬甸首都奈比多2021年3月27日舉行緬甸軍人節閱兵式，戰鬥機在上空飛行。資料照片。路透
緬甸首都奈比多2021年3月27日舉行緬甸軍人節閱兵式，戰鬥機在上空飛行。資料照片。路透

緬甸中部28日遭遇芮氏規模8.2強震，軍政府宣布第二大城瓦城和首都奈比多在內的大部分地區進入緊急狀態，但有消息指出，緬軍正繼續對宣布「緊急狀態」的地區進行空襲

BBC 29日報導，親民主的民間民兵組織網絡「人民防衛軍」（People's Defence Forces）已經通報，位於震央附近實皆（Sagaing）省的章烏（Chang-U，音）鎮遭到空襲。

人道主義抵抗組織「自由緬甸遊騎兵」（Free Burma Rangers）創辦人、前美軍特種部隊士兵尤班克（David Eubank）告訴BBC，「自地震發生以來，撣（Shan）邦南部和克倫（Kareni）邦昨晚發生了3次空襲。所以，他們沒有停下來」；撣邦與克倫邦均毗鄰瓦城省。

「自由緬甸遊騎兵」是一個人道主義救援組織，自1990年代起一直為緬甸境內戰鬥員和平民提供援助。尤班克告訴美聯社，在他行動的地區，大多數村莊已經被軍方摧毀，因此地震的影響不大。

尤班克說，「地震發生時，人們在叢林裡，而我則在叢林外。地震非常強烈，但樹木只是搖動，對我們僅此而已，所以，除了緬軍即使在地震後仍持續攻擊外，我們沒有受到直接影響」。

撣邦線上媒體「Shwe Phee Myay通訊社」編輯Mai Rukow向美聯社表示，就在地震發生的幾分鐘後，撣邦北部一處叛軍控制的村莊遭到空襲，造成7名民兵成員死亡，1所學校在內的5棟建築受損。

地震 空襲 緬甸

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