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攻勢猛烈…葉門遭遇一夜空襲 叛軍青年運動稱至少造成1死

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導
葉門從昨天深夜到今天清晨遭到疑似美國的空襲，叛軍青年運動（Houthi）稱造成至少1人死亡。圖／新華社
葉門從昨天深夜到今天清晨遭到疑似美國的空襲，叛軍青年運動（Houthi）稱造成至少1人死亡。圖／新華社

葉門從昨天深夜到今天清晨遭到疑似美國空襲，叛軍青年運動（Houthi）稱造成至少1人死亡。美軍則承認稍早轟炸青年運動控制的葉門首都沙那，目標是市中心1個主要軍事地點。

美聯社報導，目前還不清楚葉門遭受的這波空襲所有損失程度及可能的傷亡人數。這波打擊從昨晚開始，與美國15日起對青年運動展開襲擊行動的其他日子相比，攻勢似乎格外猛烈。

美聯社檢視後發現，與美國前總統拜登（Joe Biden）任內相較，川普（Donald Trump）重掌政權下美國對伊朗支持的青年運動採取的軍事行動似乎規模更大，不再只打擊武器發射場，還對軍官開火並在城市投擲炸彈。

青年運動控制的通訊社薩巴社（Saba）報導，葉門多個地區昨夜遭到空襲，包括沙那（Sanaa）、焦夫省（al-Jawf）和薩達省（Saada），其中在薩達省造成1人死亡、4人受傷。

薩巴社稱這名死者的身分是平民。不過，青年運動的武裝分子及其盟友通常不穿制服。

然而分析家認為，青年運動可能低報死亡人數，因為遭到襲擊的往往是他們控制的軍事或情報地點，而有許多場攻擊未獲青年運動或美軍完全承認；加上當地陸上交通受到叛軍嚴格控制，無法進入確認。

空襲 美國 葉門

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