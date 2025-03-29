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駐波蘭代表投書 控陸長期扭曲2758號決議「毫無依據」

中央社／ 華沙29日專電

波蘭代表劉永健在波蘭主流媒體選舉日報（Gazeta Wyborcza）投書指出，中國長期刻意扭曲聯合國大會第2758號決議，試圖誤導國際社會相信台灣屬於其領土的一部分。他呼籲各界正視真相，抵制中國扭曲，以維護事實與和平。

這篇投書刊登於28日，強調台灣與中國互不隸屬，並敦促國際社會警惕中國的法律戰與假訊息。劉永健在文章中闡明，1971年通過的聯大第2758號決議僅150字，未提及台灣，也未認定台灣屬於中華人民共和國，更未授權中國在國際上代表台灣。

他表示，決議文本公開可查，任何人都能驗證其內容。然而，中國近年不斷宣稱「台灣地區在聯合國的唯一稱謂是中國台灣省」，此說法毫無依據，純屬刻意扭曲。

他進一步指出，台灣是一個擁有2300萬人口的民主國家，獨立行使對3萬6000平方公里領土的管轄權，與中華人民共和國從未互隸屬。

劉永健舉例，外國人赴台需台灣政府發放簽證，而非北京當局，凸顯台灣海峽現狀的清晰事實。他批評中國對台灣地位的誤導不僅不實，更具威脅性，意圖通過法律戰塑造錯誤國際認知。

他強調，台灣與波蘭同為面對威權壓力的國家，前者對抗中國，後者鄰近俄羅斯，台波共享民主價值。他呼籲波蘭及國際社會共同對抗假訊息，以確保和平。

2758號決議 北京 波蘭

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