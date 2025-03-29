快訊

好突然！LINE宣布「個人檔案工作室」將終止服務 AI圖片建立明起停售

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

盼五一勞動節送大禮！藍營拚修法還民眾5天假

日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

中央社／ 東京29日專電
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

日本首相石破茂、日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫塞斯，今天訪問太平洋戰爭末期激戰地硫磺島（位於東京都小笠原村），出席追悼戰亡者的美日聯合追悼式。這是美日兩國國防部長首度一同訪硫磺島出席追悼式。

日本讀賣新聞報導，石破茂在追悼式上表示，「曾經交戰的日美兩國在達成和解後，深化關係，成為彼此信賴的同盟國。要將和平的寶貴銘記於心，讓日美同盟提升到更高境界」。

追悼戰亡者的美日聯合追悼式始於戰後50週年1995年，西元2000年以後幾乎每年實施。上一次現任首相出席美日聯合追悼式是2013年4月安倍晉三；上一次日本防衛大臣出席美日聯合追悼式是2018年小野寺五典的時候。

日本政府發言人、官房長官林芳正昨天在例行記者會上言及這次日本首相與美日防長訪問硫磺島的意義。他強調：「今年適逢戰後80週年，訪問硫磺島一事正可確認日美兩國的戰後和解，祈願今後兩國關係友好。」

硫磺島是位於距離日本東京南方約1200公里的孤島。硫磺島是太平洋戰爭末期，日本軍方作為防衛本土的碉堡，美軍將硫磺島視為空襲日本本土的中繼基地。

1945年2月19日美軍登陸硫磺島，與日軍展開激戰，至1945年3月下旬戰鬥結束為止，日本兵約2萬1900人、美軍約7000人戰亡。

日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）預定明天在日本防衛省（位於東京都市谷）舉行會談。這是赫塞斯今年1月就任後，首度與日本防衛大臣舉行面對面會談。

國防部 日本 美軍

延伸閱讀

緬甸強震 日本印尼慰問川普喊一定幫忙

美祭汽車關稅 加、法、巴喊報復 德籲歐洲堅決應對

爭取談判籌碼 傳日本考慮對美商品放寬非關稅壁壘

遭控「擅改石破茂發言」 陸外交部回應：兩國交往尊重彼此立場很正常

相關新聞

驚險瞬間！達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

美國達美航空（Delta Air Lines）一架空中巴士A319客機，28日下午從雷根華盛頓國家機場起飛時，差點撞上一...

日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

日本首相石破茂、日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫塞斯，今天訪問太平洋戰爭末期激戰地硫磺島（位於東京都小笠原村），出席...

脫北者用一句話解釋 台灣、中國大陸不一樣

從小生長在獨裁統治的北韓，金恩主、金日奕、朴有成跟韓漢娜（化名）等4名脫北者對「自由」的定義既簡單又直觀，「人民能夠批評...

飢餓是逃離北韓動機 女性脫北者代價更高昂

單純只是想要吃得飽，讓脫北者韓漢娜（化名）跟金恩主寧願冒生命危險也要逃離家鄉，卻沒想過奔向自由的代價，成本不止可能是自己...

脫北者融入新生活 歧視成無法逃避課題

生活從來就不是童話故事，離開了深淵、奔向了自由，迎來就是幸福和快樂的完美結局，對脫北者而言，在融入新生活後，「歧視」是他...

緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

緬甸發生強震，鄰國泰國也感受劇烈搖晃、曼谷興建中大樓崩塌。新加坡專家認為，泰國城市高樓密集，地震波又進一步和盆地裡的高樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。