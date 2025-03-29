快訊

好突然！LINE宣布「個人檔案工作室」將終止服務 AI圖片建立明起停售

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

盼五一勞動節送大禮！藍營拚修法還民眾5天假

脫北者融入新生活 歧視成無法逃避課題

中央社／ 台北29日電
脫北者朴有成（左起）、金日奕、金恩主、韓漢娜（化名）不諱言，融入南韓社會過程中也遭遇歧視，雖然狀況逐漸好轉，但仍有進步的空間。中央社
脫北者朴有成（左起）、金日奕、金恩主、韓漢娜（化名）不諱言，融入南韓社會過程中也遭遇歧視，雖然狀況逐漸好轉，但仍有進步的空間。中央社

生活從來就不是童話故事，離開了深淵、奔向了自由，迎來就是幸福和快樂的完美結局，對脫北者而言，在融入新生活後，「歧視」是他們無法逃避的課題。

脫北者金恩主、金日奕與朴有成日前透過北韓研究所安排來台交流，並接受中央社記者專訪，也揭露他們逃離北韓後，在全新國度生活所面臨的挑戰，金恩主就遇過主修北韓政治學的教授稱，脫北者描述的慘況都是假的；曾擔任YouTuber的朴有成被網友攻擊是為了博眼球才裝可憐；金日奕則被威脅人身安全。

即使說著相同的語言，脫北者抵達南韓後，從文化、認知、甚至生活方式都需重新適應，北韓研究所國際活動組成員金恩主、金日奕跟朴有成心有所感地說，他們能夠在韓國生活，多虧了很多人幫助，但他們也承認，被歧視、霸凌，都是另一門他們都需面對的「必修學分」。

朴有成曾經營YouTube頻道，分享北韓的故事，卻頻頻被檢舉下架。他無奈地說，開設頻道初衷是希望能喚起外界對北韓人權的關注，有些網友卻酸他只是為了賺取同情心，或用重口味故事博眼球，甚至還有人稱，脫北者都是因為犯罪才想逃離，「可能這些人只看過北韓官方想傳達的觀點，但我們才是真正了解北韓的人，希望讓大家看到真實狀況。」

金恩主表示，她就讀南韓知名大學時，曾修過一門關於北韓政治的課，當時的教授就提及自己曾去過平壤，「他說那邊的人看起來都過得好好的啊，那些脫北者可能是在說謊，這讓我感到很受傷。」

她落寞地表示，或許教授不知道班上就有脫北者，再者，北韓人總說：「北韓裡有2個國家，平壤與不是平壤的地方；人也有2種階層，虐待人的跟被虐待的。」

金日奕曾參與聯合國安全論壇，目前在美國主修國際發展研究，他分享，曾有大學教授在課堂上稱：「為什麼脫北者們能夠來念大學呢？他們成績這麼差。」讓他相當受傷。此外他也遇過被人恐嚇，聲稱要砍下他的頭。

就算有些不開心的往事，金日奕選擇往前看，他樂觀地說，還是有許多鼓勵的力量，像是「朝鮮日報」就曾提供他獎學金，讓他相當感恩。

出生在北韓，想辦法「活下去」是生存第一要務，而教育則不是必要條件，金恩主認為，脫北者就像剛學會走路的嬰兒，因為北韓環境不好，他們都是到了韓國才開始學習一切，她也用之前老師的話來說：「不夠了解會導致誤會，而誤會會成為偏見。」

這群脫北朋友們都相信，化解偏見的方式就是讓更多人認知到北韓的真實狀況，隨著越來越多資訊被公布，就算依舊還要努力，但歧視的確逐漸減少。

雖然有了韓國的新身分，但他們都表示，北韓是家鄉，離開是為了生存而不得不的選擇，他們也期待能透過更多不同方式，讓北韓的人民都能活著且跟他們一樣能自由的生活。

北韓 南韓 脫北者

延伸閱讀

普亭提議在烏克蘭建立臨時政府 願與北韓多國合作推動停戰

俄收復庫斯克失土 烏軍稱北韓部隊是關鍵「痛苦的重大影響」

曾咬死屏東3歲男童、竹縣逗玩男 2比特犬換環境訓練新生活曝光

與烏克蘭外長通話 南韓：願全數接回北韓援俄戰俘

相關新聞

驚險瞬間！達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

美國達美航空（Delta Air Lines）一架空中巴士A319客機，28日下午從雷根華盛頓國家機場起飛時，差點撞上一...

日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

日本首相石破茂、日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫塞斯，今天訪問太平洋戰爭末期激戰地硫磺島（位於東京都小笠原村），出席...

脫北者用一句話解釋 台灣、中國大陸不一樣

從小生長在獨裁統治的北韓，金恩主、金日奕、朴有成跟韓漢娜（化名）等4名脫北者對「自由」的定義既簡單又直觀，「人民能夠批評...

飢餓是逃離北韓動機 女性脫北者代價更高昂

單純只是想要吃得飽，讓脫北者韓漢娜（化名）跟金恩主寧願冒生命危險也要逃離家鄉，卻沒想過奔向自由的代價，成本不止可能是自己...

脫北者融入新生活 歧視成無法逃避課題

生活從來就不是童話故事，離開了深淵、奔向了自由，迎來就是幸福和快樂的完美結局，對脫北者而言，在融入新生活後，「歧視」是他...

緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

緬甸發生強震，鄰國泰國也感受劇烈搖晃、曼谷興建中大樓崩塌。新加坡專家認為，泰國城市高樓密集，地震波又進一步和盆地裡的高樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。